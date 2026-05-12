¿Don Francisco vuelve con Sábado gigante? El conductor regresa a la TV con “sorpresas, nostalgia y recuerdos”

Don Francisco es conocido por el programa Sábado gigante, que estuvo al aire por más de 50 años, ahora el conductor chileno sorprendió al regresar a la televisión, ¿qué pasó? Te contamos todos los detalles.

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Don Francisco vuelve a la pantalla con un nuevo programa. / Redes sociales

¿Don Francisco regresa con Sábado gigante a la TV?

Don Francisco, cuyo nombre real es Mario Kreutzberger, forma parte de los nuevos programas que presentará TelevisaUnivision; sin embargo, no se trata de Sábado gigante, sino de una nueva producción.

Sábado gigante fue transmitido por primera vez en Chile el 5 de agosto de 1962, convirtiéndose en el programa más antiguo de la televisión chilena y obteniendo un récord en el Libro Guinness como el “programa de variedades con mayor duración al aire”, título que mantuvo hasta 2016.

Tras 53 años de emisión ininterrumpida y haberse transmitido en cuarenta y tres países, la cadena Univision anunció el 17 de abril de 2015 que el programa se emitiría por última vez el 19 de septiembre de 2015, bajo el nombre Sábado gigante: Hasta siempre.

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¡Impacto en la TV! Don Francisco anuncia regreso. / Redes sociales

¿Con qué programa regresa Don Francisco a la TV?

Según la información de la agencia española EFE, TelevisaUnivision detalló en un comunicado que el programa de Don Francisco aún no tiene título, sin embargo, estará lleno de “sorpresas, nostalgia y reencuentros inolvidables”.

“Don Francisco, una de las figuras más reconocidas y queridas de la televisión hispana, regresa a Univision con una nueva serie de programas de entrevistas a grandes figuras del mundo hispano, en un formato que combina la cercanía de una conversación íntima con la fuerza y la emoción de un gran evento televisivo”, dio a conocer la televisora.

Además, el documento presentado por la agencia española también mencionó que “con más de cinco décadas de trayectoria y una conexión única con generaciones de audiencia, Don Francisco vuelve con el sello que siempre lo ha distinguido: calidez, humor, curiosidad y una extraordinaria capacidad para llegar al corazón de las personas”.

Ante esto, el conductor mencionó que recibía esta noticia con “mucha alegría y gratitud esta nueva oportunidad de volver a Univision, una casa que ha sido parte fundamental de mi vida y de mi historia”

“Quiero agradecer sinceramente a Univision por la confianza, y al público, que durante tantos años me ha acompañado con cariño, generosidad y lealtad. Después de tanto camino recorrido, uno aprende que cada etapa tiene su tiempo, su emoción y su sentido. Y aunque pasan los años, sigo sintiendo que todavía hay historias que contar, personas que escuchar y momentos que compartir”. Don Francisco.

El conductor puntualizó diciendo que vuelve con humildad, entusiasmo y respeto por los televidentes; además, dio las gracias por “permitirme seguir cerca de ustedes”.

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Don Francisco sorprendió al revelar su regreso a la televisión con un proyecto. / Redes sociales

¿Por qué le dicen Don Francisco a Mario Kreutzberger?

El apodo de Don Francisco proviene de un personaje que el propio conductor interpretaba al inicio de su carrera: se trataba de un hombre de origen judío alemán que no hablaba correctamente el castellano y llevaba ese nombre.

Con el tiempo, el nombre del personaje se convirtió en el seudónimo profesional que lo acompañaría a lo largo de su trayectoria en la televisión.

“Era un personaje que yo hacía, que era una persona que no hablaba bien castellano, era un judío alemán y se llamaba Don Francisco”, detalló el famoso conductor durante una sesión de preguntas y respuestas a través de su cuenta oficial de Instagram hace unos años.

A lo largo de más de cinco décadas en televisión, Don Francisco mantuvo una presencia constante en programas de entretenimiento dirigidos al público hispano y tras años alejado, regresa a la televisión para sorpresa del público.

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