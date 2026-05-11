Anuncian un inesperado embarazo en Hoy tras celebración del Día de las Madres, ¿de una conductora?

Tras la celebración del Día de las Madres, el programa Hoy sorprendió con el anuncio del embarazo de una de las figuras más queridas por parte de los conductores y del medio artístico.

Cabe recordar que, previo a la celebración del 10 de mayo, el matutino organizó una celebración muy especial para todas las conductoras, quienes ya son mamás y continuamente se han dejado ver en esa faceta durante las grabaciones.

Anuncian importante noticia en el programa Hoy

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¿De quién es el embarazo que anunciaron en Hoy y sorprendió al público?

En medio de la nostalgia por el Día de las Madres, los conductores de Hoy se mostraron emocionados al anunciar el embarazo de la pareja de Maluma, Susana Gómez.

Pese a que el cantante no forma parte del equipo de conductores, la cercanía que ha mostrado con el público desde que inició su faceta como papá lo ha convertido en uno de los artistas internacionales más queridos en México, así como de otros países.

“Maluma será padre por segunda ocasión. La noticia se dio a conocer la tarde de ayer, en pleno Día de las Madres, a través de esta imagen”, reportaron en la sección de ‘La nota que anota’.

Maluma se convertirá en papá por segunda ocasión. / FB: Maluma

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¿Cómo anunció Maluma el embarazo de Susana Gómez, su pareja?

En plena celebración del 10 de mayo, Maluma sorprendió a propios y extraños al compartir en su cuenta personal de Instagram una foto en blanco y negro que confirma la llegada de su segundo hijo.

En la foto se puede observar al intérprete de “Felices los 4” besando la pancita de embarazo de su pareja junto con su primogénita París. Pese a que en la publicación no se dan detalles, se ha comenzado a especular que se trata de un niño.

Diversos internautas interpretaron que el cantante colombiano se convertirá en padre de un niño, pues aunque no escribió ningún texto, colocó un corazón azul, lo que ya está generando rumores en sus seguidores.

Maluma confirma que será papá por segunda vez. / Instagram

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¿Cuándo se convirtió Maluma en papá por primera vez?

Maluma se convirtió en papá por primera vez en marzo de 2024 tras la llegada de s u primogénita.

u primogénita. Desde entonces, el cantante y su pareja, Susana Gómez, se han mostrado en una faceta más familiar que encanta a sus seguidores.

se han mostrado en una faceta más familiar que encanta a sus seguidores. La noticia de que la familia crecería se comenzó a especular desde un reciente evento, pero no fue hasta que el cantante lo hizo público en pleno concierto cuando se confirmó.

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Así lo anunció Maluma: