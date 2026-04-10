Andrea Escalona revela el VERDADERO estado médico de Andrea Rodríguez, productora de ‘Hoy’, tras cirugía

Hace algunos días, el programa ‘Hoy’ encendió las alarmas tras darse a conocer que su productora, Andrea Rodríguez, fue hospitalizada de emergencia para una cirugía. La noticia fue dada por Galilea Montijo, quien solo mencionó que había sido una “cosa de la nariz”.

Ahora, Andrea Escalona, otra de las conductoras del matutino y sobrina de Rodríguez, da más detalles sobre lo ocurrido con su tía y cuál es su estado de salud actual. Te contamos todos los detalles.

Andrea Rodríguez / Redes sociales

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¿Por qué hospitalizaron a Andrea Rodríguez, productora de ‘Hoy’?

El pasado 7 de abril, Galilea Montijo interrumpió la emisión de ‘Hoy’ para hablar sobre la hospitalización de Andrea Rodríguez, productora del programa. Sin dar muchos detalles, mencionó que se había sometido a una cirugía y le deseó todo lo mejor en su recuperación.

“Le queremos mandar muchos besos a nuestra productora, Andrea Rodríguez, que tuvo una intervención, no como la mía, esto fue una cosa de la nariz”, manifestó.

Si bien se empezó a especular que Rodríguez podría salir del matutino por su crisis de salud, Galilea dejó ver que no será así y que regresará en cuanto esté mejor. Incluso bromeó con el asunto sugirió que la productora fue al “mismo lugar” donde le realizaron su “arreglito estético”.

“Es que las estoy mandando de a una por una, me dieron el dos por uno, pero el de la jefa fue una cosita en la nariz, te queremos mucho jefa. Te cuidamos el changarro, todo va a salir muy bien”, resaltó.

Andrea Rodríguez / Redes sociales

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¿Qué dijo Andrea Escalona sobre el estado de salud de Andrea Rodríguez, productora de ‘Hoy’?

En un reciente encuentro con la prensa, Andrea Escalona detalló que su tía, Andrea Rodríguez, tenía una cirugía programada “porque tenía un pedazo de carne dentro de la nariz”, que le causaba problemas para respirar.

Relató que fue dada de alta al día siguiente de la intervención y actualmente se encuentra en casa recuperándose. Escalona dejó claro que Rodríguez estaba bien y agradeció todas las muestras de apoyo en redes sociales.

“Al día siguiente la dieron de alta, mi tía lo puso en redes sociales. Mucha gente se alarma al ver una operación, pero muchas gracias a la gente que estuvo pendiente. Toda operación tiene su riesgo, pero estuvo muy bien cuidada”. Andrea Escalona

Para finalizar, mencionó que su tía estará trabajando de forma remota hasta la próxima semana, ya que ahora quiere enfocarse en su recuperación.

“Hasta la próxima semana, está produciendo a control remoto, está produciendo desde casa. Es una gran administradora, lo hace súper bien”, concluyó.

¿Quién es Andrea Rodríguez, productora de ‘Hoy’?

Andrea Rodríguez es la actual productora del programa ‘Hoy’.

Tomó las riendas del matutino tras la muerte de su hermana, Magda Rodríguez, en 2020.

Es tía de Andrea Escalona, otra conductora del programa.

Comenzó su carrera a los 17 años dentro del mundo de la publicidad

Ha producido otros programas como ‘Mexico’s Next top model’, ‘Acapulco Shore’, ‘Enamorándonos’, ‘Guerreros 2020’.

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