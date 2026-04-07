Andrea Rodríguez, productora de Hoy, es hospitalizada y sometida a cirugía, lo anuncian EN VIVO: ¿Qué le pasó?

La edición del programa Hoy de este 7 de abril se reveló una noticia preocupante, luego de que la conductora Galilea Montijo anunciara que Andrea Rodríguez, productora del matutino, se encuentra hospitalizada actualmente. ¿Cuál es su estado de salud?

Colaborador del matutino no llegó al ensayo de Las estrellas bailar en Hoy / Captura de pantalla

¿Por qué Andrea Rodríguez, productora de Hoy, fue hospitalizada recientemente?

Galilea Montijo informó que Andrea Rodríguez, productora de Hoy, se encuentra hospitalizada tras someterse a una intervención médica.

“ Le queremos mandar muchos besos a nuestra productora, Andrea Rodríguez, que tuvo una intervención, no como la mía, esto fue una cosa de la nariz ”, comentó Gali.

El comentario de la conductora fue en referencia a los recientes señalamientos que ha recibido, pues una cirugía estética en su rostro ha llamado la atención de internautas y televidentes que, aseguran, no le ayudó.

Ante esto, los seguidores de Rodríguez comenzaron a preguntarse sobre su estado de salud, y si peligra su continuidad al frente del programa. ¿Qué pasará con ella?

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Andrea Rodríguez confiesa que Magda Rodríguez se le manifiesta / Instagram

¿Andrea Rodríguez continuará como productora de Hoy tras ser hospitalizada?

El reciente episodio de salud de la productora de Hoy, Andrea Rodríguez, comenzó a generar incertidumbre entre los fans y televidentes del programa, pues a falta de más detalles, comenzaron a especular su posible salida en redes sociales.

En cuanto al procedimiento al que se sometió Andrea, Galilea reveló otros detalles, y hasta en tono de broma, dio a entender que fue al “mismo lugar” al que ella acudió para su “arreglito":

“ Es que las estoy mandando de a una por una, me dieron el dos por uno, pero el de la jefa fue una cosita en la nariz, te queremos mucho jefa ”, expresó.

Su estadía parece no estar en riesgo, ya que algunos conductores, con humor, le enviaron un mensaje y esperan esté pronto de regreso: “ Te cuidamos el changarro, todo va a salir muy bien ”, compartieron.

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Conductores programa Hoy / Facebook: Programa Hoy

¿Quién es Andrea Rodríguez y en qué programas participó?

Andrea Rodríguez Doria posee una trayectoria de más de 30 años en la televisión. Comenzó su carrera a los 17 años dentro del mundo de la publicidad y, con el paso del tiempo, colaboró estrechamente con su hermana Magda Rodríguez en distintos proyectos.

Dentro de su trabajo como productora, figuran realities como Guerreros 2020 y Hoy soy el chef.

Desde que tomó la dirección de Hoy en 2020, se le ha atribuido el mantener al matutino entre los niveles más altos de audiencia, y recientemente ratificó que continuará al frente del proyecto durante 2026.

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