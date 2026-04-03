¿Productora de ‘Hoy’ acusada de presuntos cobros a invitados por tiempo en el programa? Esto asegura Ceriani

El programa matutino Hoy, uno de los matutinos más consolidados de la televisión mexicana, se encuentra nuevamente en el ojo del huracán tras una serie de señalamientos que han generado controversia. El periodista Javier Ceriani aseguró que la productora ejecutiva, Andrea Rodríguez Doria, presuntamente estaría involucrada en prácticas irregulares, incluyendo el cobro de cuotas a invitados para aparecer en el programa. ¿Qué dijo exactamente?

Javier Ceriani / Redes sociales

¿Qué dijo Javier Ceriani sobre presuntos cobros de Andrea Rodríguez, productora de Hoy?

Andrea Rodríguez Doria asumió la producción de Hoy a finales de 2020, luego del fallecimiento de su hermana, la también productora Magda Rodríguez. Desde entonces, ha encabezado una etapa de continuidad para el formato.

De acuerdo con lo expuesto por Ceriani en su canal de YouTube, presuntamente existirían prácticas en las que se condiciona la participación de colaboradores e invitados a pagos que irían desde los 20 mil hasta los 100 mil pesos mexicanos. Estas cifras, según el comunicador, dependerían del perfil del invitado y del tiempo que se le otorgue en pantalla:

Andrea Rodríguez tiene control absoluto de elegir a quién le da las menciones. ¿Y a quién creen que se las va a dar si tiene un familiar adentro? ¿A quién creen que beneficia Andrea Rodríguez en el programa matutino Hoy con los patrocinadores? Obviamente, a su sobrina, Andrea Escalona. Javier Ceriani

Los presuntos cobros no los hace de manera directa Andrea Rodríguez, si no que según la versión de Ceriani, hay un colaborador tipo “mano derecha”, de nombre Mario Sebastián, quien realiza esos acuerdos “por debajo del agua”.

“ Para entrar al set de Hoy y ser entrevistado podría estar cobrando por debajo del agua hasta más de veinte mil pesos mexicanos ”, señaló.

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Andrea Rodríguez confiesa que Magda Rodríguez se le manifiesta / Instagram

¿Cómo respondió Andrea Rodríguez a los presuntos cobros en Hoy?

Según lo mencionado por Javier Ceriani, las presuntas acciones de Andrea Rodríguez se realizan a espaldas de las conductoras titulares del programa.

En sus declaraciones, la productora tendría control total sobre la de estas menciones, lo que habría derivado en conflictos entre las conductoras principales. El motivo: un supuesto favoritismo hacia Andrea Escalona, sobrina de Rodríguez Doria y también conductora del programa.

De acuerdo con el periodista, esta situación genera disputas constantes debido al impacto económico que representan las campañas publicitarias dentro del matutino. “ Se sacan los ojos por estas empresas que ponen dinero extra ”, señaló.

Hasta el momento, Andrea Rodríguez Doria, productora del matutino, no ha emitido ninguna postura pública respecto a estas acusaciones, lo que ha incrementado la especulación en torno al caso.

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¿Quién es Andrea Rodríguez, productora de Hoy, y cuál es su trayectoria?

Andrea Rodríguez Doria cuenta con más de tres décadas de experiencia en la industria televisiva. Inició su carrera a los 17 años en el ámbito publicitario y, durante años, trabajó de la mano de su hermana Magda Rodríguez en diversos proyectos.

Entre sus producciones destacan realities como:



Guerreros 2020 y

y Hoy soy el chef, así como programas de revista y estilo de vida.

Tras asumir el liderazgo de Hoy en 2020, se ha señalado que ha logrado mantener al programa dentro de los niveles más altos de audiencia, y recientemente confirmó su permanencia al frente del proyecto durante 2026.

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