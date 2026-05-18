Colaboradora de Hoy lanza tremendo regaño a integrantes del matutino en plena transmisión, ¿hubo encontronazo?

El programa ‘Hoy’ ha regalado muchos momentos a los televidentes, tanto humorísticos, así como de información del espectáculo, pero también han quedado grabadas diferentes situaciones un tanto incómodas. Una de ellas fue contra dos integrantes del programa, donde todo quedó evidenciado con las cámaras en plena transmisión en vivo. ¿De quiénes se trata? Acá te dejamos la información.

Estos fueron los conductores que recibieron un regaño en plena transmisión en vivo. / Foto: Redes sociales.

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¿Quiénes fueron los integrantes de Hoy que recibieron un regaño en plena transmisión en vivo?

Se trata de Nicola Porcella y Omar Fierro, quienes se encuentran concursando en el reality de ‘Hoy soy el chef’, el cual pertenece al programa matutino ‘Hoy’. Cabe recordar que Nicola acaba de regresar de Perú, ya que tuvo que viajar a su país natal debido a situaciones familiares, por lo que nuevamente se volvió a incorporar al reality.

La semana pasada, la influencer y amiga de Nicola, Wendy Guevara, lo sustituyó temporalmente en lo que el peruano regresaba al concurso de ‘Hoy soy el chef’. La Perdida estuvo ayudando a Omar Fierro con los diferentes desafíos de la cocina y casi fueron eliminados el viernes 15 de mayo, pero al final resultaron expulsados el Diablito y Adriana Leal.

Esta semana de semifinal comenzaron los retos en la cocina de ‘Hoy soy el chef’, pero Omar Fierro y Nicola Porcella tuvieron un tremendo regaño en plena transmisión en vivo este lunes 18 de mayo.

Omar Fierro y Nicola Porcella son pareja en ‘Hoy soy el chef’. / Foto: Instagram/@tuprensa.

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Así fue el momento en que regañaron a Omar Fierro y Nicola Porcella en plena transmisión en vivo en Hoy

En el desafío de este lunes 18 de mayo de ‘Hoy soy el chef’, Nicola Porcella y Omar Fierro tuvieron la tarea de hacer un platillo dulce. Ambos decidieron hacer una pizza dulce. Uno de los ingredientes de este platillo eran unos ’pretzels’, pero ninguno de los dos los agregaron antes de entregarlo al jurado.

Teresa Rodríguez probó la pizza, pero se percató de la ausencia de los ‘pretzels’, por lo que le preguntó al chef Mariano Sandoval si era “tarea terminada”.

Ante esto, Mariano mencionó que “no se contaría” este platillo para calificación y, por lo tanto, era una “tarea no terminada”. El platillo no fue considerado para la calificación de la pareja y tampoco fue degustado por los jueces.

Nicola y Omar no mencionaron nada al respecto, pero dejaron ver su cara de incomodidad por la situación en plena transmisión en vivo de ‘Hoy’. ¿Lograrán pasar a la gran final?

Así fue el momento del tremendo regaño de Nicola Porcella y Omar Fierro en ‘Hoy soy el chef’.

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¿Quiénes son los concursantes que aún continúan ‘Hoy soy el chef’?

‘Hoy soy el chef’ se encuentra en su quinta semana del reality y ¡en la semifinal! por lo que los participantes se encuentran dándolo todo esta semifinal.

Esta semana será la última de eliminación. Los concursantes que aún quedan en esta etapa del reality show que forma parte del programa matutino ‘Hoy’ son:



Omar Fierro y Nicola Porcella.

Mariana Botas y Jessica Segura.

Tania Rincón y Ana Caty Hernández.

Jimena Longoria y Andrea Escalona.

Gloria Sierra y Elizabeth Álvarez.

Galilea Montijo y Claudia Troyo.