Galilea Montijo vuelve desatar críticas por su rostro: ¡Le dicen “la nueva Lyn May”! ¿Ella responde? FOTOS

Las críticas contra el físico de Galilea Montijo no paran desde hace semanas y es que ahora la conductora recibió comentarios donde señalan que ya no puede ni mover los ojos, incluso, la apodan como ‘la nueva Lyn May’. Te contamos todos los detalles.

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Galilea Montijo sorprendió con un rostro irreconocible. / Redes sociales

¿Cómo fueron las vacaciones de Galilea Montijo con su novio Isaac Moreno?

La conductora Galilea Montijo realizó un viaje a Nueva York junto a su pareja, Isaac Moreno, donde ambos compartieron distintos momentos a través de redes sociales. En las publicaciones, mostraron recorridos por la ciudad y actividades realizadas durante su estancia.

Las imágenes y videos difundidos documentan parte de su visita, incluyendo paseos por calles y espacios representativos de la ciudad. A lo largo del viaje, la pareja mantuvo una presencia constante en plataformas digitales, donde compartieron contenido relacionado con sus experiencias.

Entre los elementos que generaron polémica se encontró el rostro de Galilea Montijo, detalle que fue señalado por usuarios en redes sociales al revisar las publicaciones del viaje.

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Galilea Montijo se fue de vacaciones con su novio Isaac Moreno y lo que más llamó la atención fue su rostro. / Redes sociales

¿Qué se hizo Galilea Montijo en la cara?

La conductora Galilea Montijo habló sobre los cambios en su rostro, luego de que surgieran comentarios en redes sociales. Fue durante una charla en el programa Hoy donde abordó el tema mientras se comentaba el caso de Marie Claire Harp, quien recientemente se realizó un procedimiento estético. En ese contexto, su compañera Tania Rincón señaló la importancia de tomar decisiones personales en este tipo de intervenciones.

En ese momento, Galilea intervino para compartir su experiencia. “Y que tengas tiempo de desinflamarte, porque luego, aquí no da tiempo de desinflamarte”, comentó.

Más adelante, detalló: “A mí me arreglaron mi cejita, hablando de cirugías, esta no fue como tal cirugía, sino que me levantaron esta ceja”, al explicar que buscaba corregir un detalle en su rostro.

También se refirió a las versiones que circularon en internet: “pero ojo, nunca estuve como las fotos que pusieron, no sean gachos”.

Durante sus recientes vacaciones, las publicaciones que compartió volvieron a generar reacciones entre usuarios, quienes opinaron sobre su apariencia. Entre los comentarios incluso la compararon con Ninel Conde y Lyn May, destacando que ya no puede gesticular.



“Ay, Gali, no te puedes mover”

“Ya no puedes cerrar tus ojitos”

“No gesticula nada”

“La nueva Lyn May”

"¿Qué se hizo? No quedó bien”

Sin embargo, la conductora no se pronunció con respecto a estas críticas. ¿Responderá a sus detractores?

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Críticas al físico de Galilea Montijo. / Redes sociales

¿Quién es Galilea Montijo?

Galilea Montijo es una conductora y actriz nacida en Guadalajara, Jalisco, el 5 de junio de 1973. Su nombre completo es Martha Galilea Montijo Torres y a lo largo de su trayectoria ha desarrollado su carrera principalmente en la televisión mexicana, participando tanto en programas de entretenimiento como en producciones de ficción.

Como actriz ha formado parte de distintas telenovelas producidas en México, mientras que en la conducción ha estado al frente de programas de variedades y de telerrealidad. Entre los espacios en los que ha participado se encuentran Hoy y Vida TV, donde ha trabajado como presentadora en distintas etapas de su carrera.

También ha conducido formatos de competencia y entretenimiento familiar como Pequeños Gigantes y el reality La casa de los famosos México, programas transmitidos por Televisa, donde ha participado como parte del equipo principal de conducción. A lo largo de los años, su trabajo ha estado ligado a distintos formatos televisivos dentro de la programación de entretenimiento.

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