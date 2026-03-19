A Fernando Reina, ex de Galilea Montijo, ¡le tiraron un diente en concierto! Así luce: FOTO

Fernando Reina, exesposo de Galilea Montijo, causó mucha preocupación tras haber compartido una foto en la que se le veía sin uno de sus dientes posteriores. Lejos de lo que se pudiera pensar, la causa no fue una pelea. Así lo explicó el propio empresario.

Exesposo de Galilea Montijo / Redes sociales

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¿Cómo perdió el diente Fernando Reina, exesposo de Galilea Montijo?

Fernando Reina, ex de Galilea Montijo, y su hijo asistieron al Vive Latino, realizado el pasado fin de semana. Durante la presentación de ‘Los Fabulosos Cadillacs’, el empresario se unió al famoso “slam”, un tipo de baile en el que un grupo de personas choca entre sí, salta y se empuja.

Aunque no dio muchos detalles, dejó ver que algo salió mal y al final le “tumbaron un diente”. Luego del hecho, acudió a un dentista para que le pusiera un reemplazo y así recuperar su sonrisa. Fernando contó la anécdota con alegría y hasta bromeó diciendo que estaba listo para otro “slam”.

“Ya listo para el siguiente round. ¡Nos vimos justo después; perdí el diente! Jajaja arriba la generación que cree que todavía aguanta un buen Slam con los Fabulosos” Fernando Reina

El hijo de Fernando también compartió un video narrando un poco más a fondo lo ocurrido. El joven narró que “una persona con sobrepeso” empezó a repartir “codazos”. Uno de ellos impactó en el rostro de su papá.

Pese a todo, el muchacho dijo estar contento de haber pasado esa experiencia con su papá.

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¿Cómo reaccionó Galilea Montijo ante el accidente que sufrió su ex, Fernando Reina?

Hasta el momento, Galilea Montijo no ha hecho comentarios sobre lo sucedido con su expareja, Fernando Reina. Algunos teorizan que lo contactó de manera privada, ya que ambos han declarado que mantienen una excelente relación tras el divorcio. No obstante, nada está confirmado aún.

Cabe mencionar que la conductora de ‘Hoy´ ha estado en controversia en los últimos días. Y es que algunos usuarios han criticado su aspecto físico. Afirman que la también actriz lucía “más hinchada de lo normal” y comenzaron a especular sobre una cirugía estética que salió mal.

Durante una emisión del matutino de Televisa, Galilea respondió a los malos comentarios. Muy a su estilo, bromeó con el tema y simplemente mencionó que, en estos días, su rostro no la había tratado bien.

La celebridad no negó ni confirmó que se hubiera sometido a un procedimiento estético. En tanto que sus fans y hasta su actual pareja no han dudado en defenderla de los señalamientos negativos.

Galilea Montijo / Redes sociales

¿Quién es Fernando Reina, exesposo de Galilea Montijo?

Fernando Reina Iglesias es un político, empresario y deportista mexicano. Nació el 6 de marzo de 1978. Actualmente tiene 48 años. Su nombre se volvió relevante en el medio artístico por su matrimonio con Galilea Montijo.

El empresario y la conductora se casaron en 2011. Tuvieron un hijo y se divorciaron en 2023. A diferencia de muchos romances del medio artístico, la separación se dio por mutuo acuerdo.

Actualmente, se enfoca en diversos negocios en su natal Acapulco. También es muy activo en redes sociales, en las cuales promociona sus emprendimientos y comparte algunos aspectos de su vida personal.

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