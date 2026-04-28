¿Galilea Montijo tiene el rostro “estropeado”? Aseguran que hasta su jefa presuntamente le llama “Galifea”

Desde hace varias semanas, Galilea Montijo volvió a llamar la atención no por su trabajo en televisión, sino por su aspecto físico, luego de que ella misma confirmara que se había hecho “un arreglito estético”. A partir de ese momento, todas las miradas se centraron en su rostro y, aunque no es la primera vez que la conductora recurre a este tipo de procedimientos, en esta ocasión la inflamación ha sido más evidente, desatando una ola de críticas en redes sociales.

Ahora, la polémica escaló aún más luego de que Alex Kaffie, experto en espectáculos, asegurara que Galilea Montijo tiene el rostro “estropeado” y revelara que incluso dentro de su trabajo, en el programa Hoy, le habrían puesto apodos que ya están dando de qué hablar.

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Galilea Montijo / Mezcalent

¿Qué pasó con el rostro de Galilea Montijo y por qué generó tanta polémica?

El tema se agravó cuando en redes sociales empezó a circular un video donde se aprecia el rostro de Galilea Montijo con una notable afectación en uno de sus ojos. Las imágenes no tardaron en viralizarse y provocar una ola de criticas por algún arreglo estético mal logrado.

A esto se sumó la intervención de la influencer y especialista en espectáculos conocida como “Chamonic”, quien compartió un video en el que se observa a Galilea con un aparente problema ocular, lo que reforzó la teoría de que algo no estaba bien. Incluso, surgieron versiones de que la conductora estaría utilizando un parche, lo que aumentó la preocupación entre sus seguidores.

Ante el revuelo, Galilea Montijo optó por subir una fotografía reciente a sus redes sociales, en la que aparece de buen ánimo y mostrando una imagen cuidada, intentando frenar los rumores y demostrar que se encuentra bien. Sin embargo, la conversación ya estaba instalada y no tardó en escalar a otro nivel.

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¿Qué dijeron en el programa Hoy sobre la apariencia de Galilea Montijo?

La controversia dio un giro aún más fuerte cuando Alex Kaffie, uno de los periodistas de espectáculos más polémicos y seguidos, decidió abordar el tema desde su columna, revelando presuntas tensiones internas en el programa Hoy.

De acuerdo con el comunicador, la apariencia actual de Galilea Montijo ha sido tema de conversación dentro del matutino de Hoy, no solo fuera de cámaras, sino también en reuniones de producción. Kaffie lanzó una declaración que rápidamente se volvió tendencia por lo dura que resultó.

“El rostro de la conductora de ‘Hoy’ está tan estropeado que en las juntas de producción su jefa se refiere a ella como ‘Galifea’” Alex Kaffie

La frase no tardó en provocar indignación, pues muchos consideraron el comentario como excesivo, mientras otros señalaron que es una de las conductoras más repostadas en su trabajo y no creen que esos comentarios venga del programa.

Al momento, ningún integrante de la producción del programa Hoy han confirmado la información antes mencionada. Por esta razón, queda en puntual calidad de RUMOR.

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¿Por qué Galilea Montijo se ausentó de Hoy tras la polémica por su rostro?

Otro punto que alimentó la polémica fue la ausencia temporal de la conductora en el matutino. Durante varios días, Galilea Montijo no apareció en pantalla, lo que generó dudas y aumentó las teorías sobre su estado.

Posteriormente, ella confirmó que la inflamación derivada del procedimiento fue la razón de su ausencia. Sin embargo, el regreso al programa no apagó las críticas. Al contrario, cada aparición fue analizada al detalle por los espectadores.

Hoy, aunque ya está de vuelta en televisión, su imagen sigue bajo lupa y ante las declaraciones de Kaffie no ha dado respuesta alguna.