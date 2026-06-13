¿Toñita y Galilea Montijo, hermanas separadas al nacer? La cantante rompe el silencio: “Nos damos un aire”

Toñita está otra vez en boca de todos, y no por pleito ni escándalo directo, sino por algo que encendió redes: su supuesto parecido con Galilea Montijo. La cantante no se quedó callada, respondió con humor… y hasta lanzó reto público. ¿Se parecen o no? El internet ya tomó partido.

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¿Por qué comparan a Toñita con Galilea Montijo y qué parecido físico ven los fans?

Las comparaciones entre Toñita y Galilea Montijo no son nuevas. Desde hace varios años, algunos internautas han señalado que ambas comparten ciertos rasgos físicos, especialmente cuando la cantante luce determinados estilos de maquillaje o peinados similares a los de la conductora.

El tema volvió a tomar fuerza durante una reciente transmisión en vivo, cuando decenas de usuarios comenzaron a insistir en que Toñita tiene un gran parecido con Galilea Montijo. Ante la cantidad de comentarios, la exacadémica decidió detenerse para responder de manera directa.

"¿Por qué me dicen siempre que me parezco a Galilea? A veces nos damos un aire, pero no, ella es muy bonita”, expresó la cantante ante sus seguidores.

La declaración llamó la atención porque, aunque reconoció que en algunos momentos podría existir cierto parecido, dejó claro que no considera que sean iguales físicamente. Además, aprovechó para elogiar la belleza de la conductora del programa Hoy.

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¿Cuál fue la reacción de Toñita a las comparaciones con Galilea Montijo durante una transmisión en vivo?

La respuesta de Toñita no terminó ahí. Con el carisma y sentido del humor que la caracterizan, la cantante decidió lanzar un mensaje directo a Galilea Montijo para intentar acabar con la discusión que constantemente aparece en sus publicaciones.

“Galilea, haznos un favor y dinos si me parezco a ti. Yo digo que no porque tú eres muy bonita y yo tengo mi bonitez”. Toñita

La frase provocó risas entre sus seguidores y rápidamente comenzó a circular en redes sociales. Muchos usuarios destacaron que la cantante abordó el tema sin generar conflictos y con una actitud relajada.

Galilea Monitjo, por su parte, no ha hecho declaraciones sobre las comparaciones con Toñita, por lo que en redes sociales crece la expectativa ante una posible respuesta.

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