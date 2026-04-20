¿Galilea Montijo con nuevo problema en la cara? Filtran VIDEO ¿con parálisis?: “Se le fueron los ojos”

Galilea Montijo, conductora de Hoy, ha preocupado a sus seguidores luego de viralizarse un vídeo en el que aparece haciendo promoción al reality Hoy soy el chef, y según usuarios, el rostro parecía ¡paralizado! Te mostramos el vídeo.

Galilea Montijo y Natalia Téllez odiaban la navidad / IG: @natalia_tellez / @galileamontijo

¿Qué arreglo estético se hizo Galilea Montijo en la cara?

Las críticas a Galilea Montijo en redes sociales comenzaron durante el programa de Hoy, pues usuarios captaron que la conductora tenía algo diferente en su rostro.

La mayoría de los internautas coincidieron en decir que se veía inflamada u otros se atrevieron a decir que se trataba de un “exceso de bótox”. La ola de de señalamientos se hizo presente, y en días posteriores Montijo habló sobre el arreglo estético que se hizo:

“ A mí me arreglaron mi cejita, hablando de cirugías, esta no fue como tal cirugía, sino que me levantaron esta ceja ”, señaló Gali, reiterando que las fotos que compartieron estaban exageradas.

Y que tengas tiempo de desinflamarte, porque luego, aquí no da tiempo de desinflamarte. (...) pero ojo, nunca estuve como las fotos que pusieron, no sean gachos. Galilea Montijo

Aún así, su rostro ha continuado generando conversación en redes, sobre todo, con el más reciente vídeo.

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Galilea Montijo / Redes sociales

¿La conductora Galilea Montijo presuntamente tiene la cara paralizada?

La salud de Galilea Montijo, la también conductora de La casa de los famosos México, vuelve a preocupar a internautas y fans.

La influencer Chamonic, compartió un vídeo en el que Gali está junto a Claudia Troyo, su pareja en Hoy soy el chef, el reality del programa matutino que enfrente a diferentes parejas de celebridades.

En dicha grabación piden votos a su favor, pero lejos de que el mensaje llamara la atención, muchos mostraron su interés en el rostro de la presentadora, ya que aparece visiblemente afectada en su ojo izquierdo. Chamonic puso el siguiente mensaje:

Aunque ella insiste que no se operó… según me dicen sí se estiró la cara y aquí está una prueba donde se le ve un parche detrás del oído, y el ojo se le ve como saltado lo curioso que es del mismo lado donde se le ve el parche. Chamonic

En comentarios también distinguieron dicho problema en el ojo, asegurando que se trata de un procedimiento estético al que se sometió recientemente Montijo:



“Se le fueron los ojos”,

“El ojo se le ve extraño” y,

"¿No será que tuvo parálisis facial?”

Lo anterior no ha sido confirmado por la conductora o algún familiar, por lo que sigue en el ámbito de la especulación y los rumores. ¿Tú qué opinas?

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¿Quién es Galilea Montijo y cuál es su trayectoria?

Galilea Montijo es una famosa conductora nacida en Guadalajara en 1973, y ha enfocado su carrera principalmente en la televisión mexicana, donde ha participado tanto en programas de entretenimiento como en producciones de ficción.

En su faceta como actriz, ha intervenido en diversas telenovelas realizadas en México. Por otro lado, como conductora, ha estado al frente de distintos programas de variedades y realities. Entre los más destacados se encuentran:



Hoy ,

, Vida TV ,

, La casa de los famosos México ,

, Pequeños gigantes, entre otros.

A lo largo de los años, su trabajo ha estado estrechamente vinculado a diversos contenidos de entretenimiento en la pantalla chica.

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