Memo Schutz rompe el silencio sobre la pesadilla que vivió su hijo: “Le hicieron la unción de los enfermos”

Memo Schutz se ha ganado un lugar como uno de los rostros más queridos del periodismo deportivo en México, cubriendo desde la NFL y la NBA hasta la Fórmula 1. Ahora está listo para un giro inesperado en su carrera: formará parte de los habitantes de La casa de los famosos México 2026. Pero antes de entrar a la competencia, el conductor decidió abrir su corazón y contar uno de los capítulos más dolorosos de su vida como padre, un episodio que lo marcó para siempre y que pocas veces había compartido con tanto detalle.

Mira: Memo Schutz y Pato Borghetti protagonizan pelea tras triunfo de Argentina en el Mundial

Memo Schutz, comentarista deportivo / Redes sociales

¿Quién es Memo Schutz, el periodista deportivo que entra a La casa de los famosos México 2026?

Memo Schutz es reconocido como uno de los comunicadores deportivos más versátiles de México, con una trayectoria que abarca coberturas internacionales de la NFL, la NBA y la Fórmula 1. Su carisma frente a las cámaras lo convirtió rápidamente en uno de los favoritos del público mexicano.

Ahora, el periodista suma un nuevo reto a su carrera al confirmarse como parte del los habitantes de La casa de los famosos México 2026, reality show que arranca este domingo 26 de julio. Su llegada generó gran expectativa entre los seguidores del programa, ansiosos por conocer más de su vida personal.

Fue justo antes de su ingreso a la competencia que Schutz decidió compartir un testimonio íntimo sobre su familia, revelando una faceta mucho más vulnerable que la que suele mostrar en televisión.

Lee: Cuéntamelo ya salió al aire con Memo Schutz, Mauricio Garza y más conductores

Memo Schutz habla de La casa de los famosos México / IG: lacasafamososmx

¿Por qué el hijo de Memo Schutz estuvo entre la vida y la muerte?

Durante una conversación con Odalys Ramírez, el periodista Memo Schutz relató que el momento más difícil de su vida como padre llegó con el nacimiento de uno de sus hijos, cuando los médicos detectaron complicaciones en la placenta que afectaron tanto a su esposa Verónica como al bebé.

El pequeño nació de manera extremadamente prematura, una condición que puso en riesgo su vida desde el primer minuto. Schutz lo recordó con crudeza:

“Él nació prematuro… Recuerdo que cabía bien en la palma de mi mano, ni a los 6 meses llegó”. Memo Schutz

La fragilidad del recién nacido fue tal que tuvo que permanecer bajo estricta vigilancia médica, iniciando así una batalla que se extendería por varios meses dentro del hospital.

Mira: Memo Schutz choca y se escapa

¿Cómo fue la recuperación del hijo de Memo Schutz tras permanecer meses en terapia intensiva?

El bebé de Memo Schutz, permaneció tres meses en terapia intensiva, un periodo marcado por complicaciones severas, incluyendo infecciones que agravaron su delicado estado de salud. En más de una ocasión tuvo que ser entubado para poder sobrevivir.

El punto más crítico llegó cuando el médico a cargo del caso advirtió a la familia que el bebé probablemente no lograría superar la noche. Fue entonces cuando, ante la gravedad del panorama, decidieron llamar a un sacerdote:

“Le hicieron la unción de los enfermos en el hospital… pensaron que no iba a pasar la noche, le dio un hongo en la sangre por estar mucho tiempo ahí” Memo Schutz

Ante la incertidumbre y sin más opciones médicas por intentar, Schutz reconoció que se refugió en la fe para sobrellevar la angustia de esos días. “No hay algo peor en la vida que ver a tu hijo sufrir… nada más sacar esa fuerza y valor porque ellos son los que nos enseñan, los niños son los que nos enseñan”, expresó visiblemente conmovido.

Contra todo pronóstico, el pequeño logró salir adelante y, después de cuatro o cinco meses internado, finalmente pudo salir del hospital para irse a casa con su familia. Ya en 2025, el menor volvió a generar un sobresalto familiar al ser hospitalizado nuevamente, aunque esta vez el motivo fue una apendicitis que requirió cirugía, de la cual se recuperó sin complicaciones mayores.

¿Cuántos hijos tiene Memo Schutz y quién es su familia?

El periodista deportivo Memo Schutz, contrajo matrimonio con Verónica Fonseca en 2008, y de esa unión nacieron cuatro hijos que hoy conforman a su familia.

A pesar de los sustos y momentos difíciles que ha enfrentado como padre, Schutz siempre ha mostrado una relación cercana y amorosa con sus hijos, a quienes considera una de sus mayores fuentes de fortaleza.