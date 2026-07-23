Aylín Mujica obligada a regresar sin el cuerpo de su hijo, Mauro, desde Barbados por desgarradora razón

A siete días de la muerte de Mauro Menéndez, hijo mayor de Aylín Mujica, la angustia de la familia no ha bajado de intensidad. Lejos de poder despedirse en paz, la actriz y su primer esposo, Osamu Menéndez, se toparon con un obstáculo que nadie esperaba: el cuerpo del joven de 31 años continúa en la isla caribeña. ¿Cuál es la razón?

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Reportan la muerte del hijo mayor de Aylín Mujica / Redes sociales

¿Por qué el cuerpo de Mauro Menéndez no ha podido salir de Barbados?

El plan original de Aylín Mujica y Osamu Menéndez era claro: viajar a Barbados, reconocer el cuerpo de su hijo y trasladarlo de inmediato a Miami para poder despedirlo cerca de casa. La realidad terminó siendo muy distinta.

De acuerdo con la periodista Mandy Fridmann, colaboradora del programa de Javier Ceriani, el problema comenzó desde el momento del fallecimiento. Mauro residía en Los Ángeles, su madre en Miami, y él murió en un territorio con un sistema legal que resultó mucho más complicado de lo previsto para una familia extranjera.

“El hecho de que su hijo muriera lejos de donde él residía, porque él residía en Los Ángeles, su mamá en Miami y él muere en las Islas de Barbados, un lugar que tiene una justicia muy complicada”, explicó Fridmann durante la transmisión.

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¿Qué dijo Mandy Fridmann sobre el papeleo para repatriar el cuerpo?

Según relató la periodista, los tiempos jugaron en contra de la pareja desde el primer momento. Mauro Menéndez murió un jueves, pero Aylín y Osamu llegaron a la isla apenas un día después, y el fin de semana frenó por completo cualquier avance administrativo.

Mandy Fridmann “Ella y Osamu viajaron a Barbados a reconocer el cadáver y empezar todos los trámites, lamentablemente no pudieron traérselo a Estados Unidos, a Miami, como era su idea, porque él muere un jueves, ellos llegan el viernes, les toca fin de semana, no se hizo nada y ellos no podían seguir quedándose en la isla”

La comunicadora también señaló que, aunque los padres de Mauro cubrieron cada gasto exigido por las autoridades locales, incluyendo el proceso de cremación, eso no fue suficiente para agilizar el trámite.

“El trámite es complicado, por suerte están recibiendo ayuda, para poder agilizar el trámite. El problema no es Estados Unidos, es en la isla (...) murió en el hospital, le dan los dos infartos y en el hospital muere (...) los papás fueron a reconocerlo, pagaron el trámite, el trámite quedó pagado, hasta el hecho de cremarlo ya está pagado, todo quedó pagado, sin embargo, el cuerpo no ha podido ser cremado”, aseguró la periodista.

Fridmann incluso apuntó a una posible causa detrás de la lentitud del proceso, relacionada con el desconocimiento de las autoridades sobre cómo manejar un caso que involucra a ciudadanos estadounidenses.

“El problema, por cómo se van llevando las cosas, según tengo investigado, es la ineptitud frente a algo y el miedo de quién era y a donde se tienen que trasladar que es a Estados Unidos, entonces lo que parecía lo más sencillo, se complicó aún más por el hecho de ser estadounidenses” Mandy Fridmann

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Aylín Mujica reacciona a la muerte de su hijo Mauro Menéndez / Redes sociales

¿Cómo viven Aylín Mujica y Osamu Menéndez esta espera sin el cuerpo de su hijo?

Para Aylín Mujica y Osamu Menéndez, la espera se ha convertido en una tortura adicional dentro de un duelo que ya era devastador. Mandy Fridmann contó que, hasta el 22 de julio, ni siquiera se había completado la cremación, lo que significa que la familia sigue sin poder organizar una despedida formal para Mauro.

“Las cenizas no solo no están en Miami, sino que todavía ni siquiera son cenizas. Tanto el padre como la madre están muy preocupados porque ellos sienten que abandonaron a su hijo, es desgarrador (...) ellos están a la espera de poder traerlo y es la mayor angustia de sus padres, el no poder hacerle una ceremonia”, explicó la periodista.

Aylín Mujica publica últimos momentos con vida de su hijo / IG: aylinmujic

La presión de tener que volver a Estados Unidos sin el cuerpo de su hijo se sumó al hecho de que ambos tienen otros hijos que también necesitaban de su presencia tras la tragedia.

“Tenían en Miami a sus otros hijos y tenían toda una familia devastada”, mencionó Fridmann, quien agregó que el domingo la pareja tomó la difícil decisión de regresar sin Mauro.

“El sábado en la noche ellos se tuvieron que regresar a Estados Unidos porque tienen que abrazar y consolar a sus hijos (...) yo pude hablar con Aylín que me dijo que está devastada, fuerte pero devastada” Mandy Fridman

Mientras tanto, la familia sigue a la espera de que las autoridades de Barbados concluyan el proceso, con la esperanza de poder, finalmente, traer a casa los restos de Mauro Menéndez y darle el último adiós que hasta ahora les ha sido negado.

Así lo dijo Mandy Fridman:

¿Qué dijo Osamu Menéndez sobre la muerte de su hijo Mauro?

Osamu Menéndez, padre de Mauro y primer esposo de Aylín Mujica, concedió una breve entrevista a Javier Ceriani en la que aclaró un punto que había generado dudas: ni él ni Aylín están detrás de la recaudación de fondos que circula en redes, ya que él mismo está cubriendo todos los gastos relacionados con el deceso de su hijo.

Con la voz quebrada, el músico habló también del efecto que la pérdida ha tenido en el resto de su familia.

“Tengo el corazón partido, duele el corazón, mi hija está rota totalmente, tiene 26 años y vive en México, viene para acá. Mi hijo más chiquito ya sabe que no está y todo el tiempo me está abrazando”, expresó Osamu.

El padre de Mauro también dejó claro que, por ahora, se aleja por completo de cualquier compromiso público mientras procesa el duelo.

Osamu Menéndez “No tengo ganas de tocar, ni de presentarme en ningún lado, ni de hablar con nadie, ni nada. No sé si volveré a ser la misma persona, no sé si alguna vez pueda volver a sentirme feliz y trataré de seguir adelante por mí, por mi familia”

Vale recordar que Osamu Menéndez fue quien se encargó del cuidado de Mauro desde que era bebé hasta los cinco años, periodo en el que Aylín Mujica dejó Cuba para instalarse en la Ciudad de México y comenzar su carrera artística, siempre con el respaldo del músico.