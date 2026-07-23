Aylín Mujica reaparece y concede primera entrevista tras la muerte de su hijo: “No podía parar de llorar”

Aylín Mujica ha atravesado un proceso difícil con el proceso de repatriación del cuerpo tras la muerte de su hijo mayor, Mauro Menéndez.

Después de casi una semana de la trágica noticia, la actriz reapareció ante las cámaras para ofrecer una entrevista en la que abrió su corazón y compartió cómo ha sido su proceso de pérdida.

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Mauro Menéndez y Aylín Mujica / Redes sociales

Primeras palabras de Aylín Mujica tras la muerte de su hijo, Mauro Menéndez

Tras la muerte de su hijo, Mauro, Aylín Mujica se mantuvo alejada de los medios de comunicación. Durante ese tiempo, únicamente hizo breves declaraciones y compartió publicaciones en sus redes sociales, donde expresó el profundo dolor que atraviesa y agradeció las muestras de apoyo y cariño que ha recibido.

Días después de recibir la devastadora noticia, la actriz concedió una entrevista a la periodista Verónica Bastos para el programa ‘La mesa caliente’, en la que habló por primera vez sobre el proceso que ha enfrentado y cómo ha intentado sobrellevar la pérdida.

En los adelantos difundidos de la conversación, Aylín confesó que le tomó tiempo asimilar lo ocurrido. Recordó que, mientras se encontraba en el aeropuerto de Panamá, no podía dejar de llorar al intentar comprender la magnitud de la tragedia.

Asimismo, aseguró que la maternidad ha sido la mayor prioridad de su vida y confesó que aún no logra entender por qué su hijo, a quien describió como un joven excepcional, tuvo que partir.

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Aylín Mujica y Mauro Menéndez / Instagram

¿Cómo se enteró Aylín Mujica de la muerte de su hijo Mauro?

En otro de los fragmentos de la conversación, Aylín relató que se encontraba en el aeropuerto de Panamá cuando recibió la noticia. Recordó que estaba hablando por teléfono con dos de sus mejores amigas y que permanecía sentada, entre lágrimas, intentando asimilar lo que acababa de ocurrir y haciendo un esfuerzo por mantener la calma.

“Yo no podía, estaba sentada en el aeropuerto hablando con mis mejores amigas, diciendo ‘no entiendo’. Mis amigas dando gritos en el teléfono y yo tratando de mantener la calma en medio del aeropuerto...” Aylín Mujica

La actriz confesó que, en ese momento, sintió que el mundo se detenía y que la invadió una profunda sensación de soledad, pese a encontrarse rodeada de personas.

“Como si estuviera sola, el mundo se detuvo y era yo en una silla, sin parar de llorar, sin entender la situación.” Aylín Mujica

Como madre, también compartió uno de los pensamientos más dolorosos que atravesó durante el duelo. Contó que llegó a preguntarse por qué tenía que vivir una tragedia así y expresó que, si hubiera sido una mala madre, sentiría que lo merecía, aunque dejó claro que no encuentra explicación para la pérdida de su hijo.

“Si yo fuera una maña mamá quizás, me lo mereciera. He sido mamá por encima de ser mujer, para mí es más importante ser madre (...) ¿Por qué un niño tan bueno, tan querido, se tiene que ir?” Aylín Mujica

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Aylín Mujica / Captura de pantalla

¿Cuándo y dónde ver la entrevista de Aylín Mujica con Verónica Bastos?

La entrevista de Aylín Mujica con Verónica Bastos será transmitida por Telemundo como parte del programa ‘La mesa caliente’, donde la actriz hablará por primera vez sobre la muerte de su hijo, Mauro.La emisión está programada para este jueves 23 de julio a las 15:00hrs (hora CDMX) y podrá verse a través de la señal de Telemundo, así como en sus plataformas digitales.

Se espera que durante la conversación la actriz revele nuevos detalles sobre cómo ha enfrentado una de las pérdidas más difíciles de su vida.

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