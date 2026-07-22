¿Aylín Mujica pudo despedirse de su hijo? Revelan si tuvieron una última conversación en sus últimos momentos

La muerte de Mauro Menéndez, hijo de Aylín Mujica, ha conmovido al mundo del espectáculo. Al mismo tiempo, ha despertado el interés por conocer cómo su familia ha enfrentado su pérdida y cuáles fueron los últimos momentos que compartieron con el joven.

Entre las principales dudas que han surgido está cómo fue la última conversación entre Aylín Mujica y su hijo, así como si la actriz tuvo la oportunidad de despedirse de él antes de su fallecimiento.

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Mauro Menéndez era el primogénito de Aylín Mujica / Archivo TVNotas y redes sociales

¿Aylín Mujica pudo despedirse de su hijo? Así fue su última conversación

El presentador de ''¡Siéntese quien pueda!”, Jorge Bernal, reveló durante el programa que se puso en contacto con la actriz para externarle sus condolencias y conocer más detalles sobre la muerte de su hijo.

En la conversación, el conductor revela que Aylín le dijo que una de las cosas que le rompía el corazón, es que no había podido despedirse de su hijo en vida, pues nadie imaginaba lo que estaba por pasar después.

“Una cosa que le rompió el corazón es que me dijo: ‘Jorgito, no me pude despedir de él’. ¿Quién se imagina que iba a suceder esta tragedia?” Jorge Bernal

Univision también reveló que Mauro habría llamado a su madre mientras estaba de camino al hospital, y Aylín fue testigo del primer infarto que sufrió, por lo que la comunicación se interrumpiría.

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¿Qué dijo Aylín Mujica sobre la recaudación de fondos para el funeral de Mauro Menéndez?

El amigo de Mauro y también DJ, de nombre Rick Silver, inició una campaña de donativos para apoyar a la familia con los gastos funerarios y de repatriación del cuerpo de Mauro, a través de la plataforma ‘GoFundMe’.

Aylín Mujica habló al respecto y reconoció que la campaña existe y sí es real. asimismo, aclaró que ni ella ni el papá de Mauro la crearon, todo fue a manos de sus amigos de Mauro.

La actriz mencionó que la recaudación tiene la intención de cubrir el traslado del cuerpo, o en su defecto, las cenizas de su hijo.

“Eso lo armaron los amigos de Mauro. Ellos están haciendo ese GoFundMe para trasladar las cenizas y lo que se tenga que hacer. No lo hice yo ni su papá, pero lo hicieron sus amigos y es real.” Aylín Mujica

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Mauro Menéndez, hijo de Aylín Mujica, murió el jueves 16 de julio / Redes sociales

¿De qué y cómo murió Mauro Menéndez, hijo de Aylín Mujica?

Mauro Menéndez murió a los 32 años mientras se encontraba de viaje en Barbados. Días antes de volar a la isla, el DJ ya presentaba malestares similares a los de un catarro.

A pesar de ello, decidió realizar el viaje. Una vez en Barbados, su estado de salud empeoró, por lo que acudió a un hospital, donde diversos estudios confirmaron que padecía neumonía.

De acuerdo con Francisco Mujica, abuelo de Mauro, el joven sufrió posteriormente dos infartos que su cuerpo no logró resistir. Estos detalles fueron revelados por él, en exclusiva para TVNotas.

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