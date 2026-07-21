¿Hijo de Aylín Mujica presentía su muerte? Madrastra del joven comparte mensaje de horas antes: “Está escrito”

La muerte de Mauro Menéndez, hijo de la actriz y conductora Aylín Mujica, continúa generando consternación en el mundo del espectáculo. En medio del duelo, una publicación realizada por Yory Gómez, madrastra de Mauro, ha llamado la atención. La mujer compartió una serie de mensajes que sostuvo con el joven tiempo antes de su fallecimiento. ¿Qué decían?

Muere el hijo de Aylín Mujica, Mauro Méndez. / Redes sociales

¿De qué murió Mauro Menéndez, hijo de la actriz y conductora Aylín Mujica?

El hijo de Aylín Mujica, Mauro Menéndez, conocido también por su nombre como DJ “Maahez”, murió a los 31 años mientras se encontraba en Barbados, luego de sufrir dos infartos derivados de complicaciones de salud.

Esta información fue confirmada por el abuelo del joven, quien reveló a TVNotas algunos detalles de lo ocurrido:

Se sentía muy mal los últimos 5 días. A pesar de eso, convenció a su abuela de que estaba mejor y viajó a la isla de Barbados. Cuando llegó, se fue al hospital y al realizarle estudios le diagnosticaron neumonía. Desafortunadamente, se le presentaron 2 infartos a raíz de eso y su cuerpo no lo soportó. Francisco Mujica, padre de Aylín

Por último, aseguró que su hija está afrontando este complicado momento de la mejor manera, confiando en que su fortaleza la hará superar este trago amargo:

El sábado hablé con ella y estaba preparando la documentación para traer el cuerpo a Miami. Tengo fe en que va a salir adelante. Es una mujer de mucho carácter, tiene gran entereza ante la vida. Me costó trabajo hablar con ella, yo no tenía fuerza. Está muy entera para llevar todo esto. Francisco Mujica

Por ahora, otro estremecedor momento ha sido compartido en redes sociales, en esta ocasión, por su madrastra.

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Papá de Aylín Mujica habla sobre las causas de muerte de su nieto, Mauro Menéndez / Archivo TVNotas y redes sociales

¿Mauro Menéndez, hijo de Aylín Mujica, presintió su muerte?

A través de su cuenta de Instagram, Yory Gómez (madrastra del DJ) dedicó un emotivo mensaje de despedida a Mauro Menéndez, recordándolo como una persona que dejó una profunda huella entre quienes lo conocieron:

Esto duele demasiado. Vuela alto mi niño, te fuiste y dejaste en miles de personas una huella imborrable. Yory Gómez, vía IG

La publicación fue acompañada por una imagen que parece ser corresponde a los últimos mensajes de una conversación entre ambos. Esto decía:



Yory: "¿ Viste eso de casualidad ?”

?” Mauro: “ Para mí que el destino ya está escrito ”.

”. Yory: “ Yo también lo pienso ”.

La conversación se viralizó y provocó un debate en comentarios, de quienes creen sí se trató de una “corazonada”, mientras que otros solo lo ven como una coincidencia. Aquí los mensajes.

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¿Mauro Menéndez presintió su muerte? / IG: yorygomez_oficial

¿Por qué dice que el mayor miedo de Aylín Mujica se cumplió?

El pasado 18 de julio revivieron el fragmento de una entrevista que Aylín Mujica, madre de Mauro Menéndez, concedió al programa Al rojo vivo.

En esa conversación, la actriz reveló que padece tanatofobia, un trastorno caracterizado por un miedo intenso y persistente a la muerte o al proceso de morir, (según Medical News).

La entrevista volvió a cobrar relevancia en redes sociales tras el fallecimiento de su hijo:

Le tengo mucho miedo a morir, porque ese momento de pensar que nunca mas vas a ver a tus hijos, a tu familia, a tus padres. Soy tanatofóbica. Aylín Mujica

No solo el hecho de despedirse le resultaría complicado a Aylín, si no también mencionó que le parezca injusto que la vida pueda terminarse tan rápido, aún cuando le “ch*ng*st*".

En las últimas horas también trascendió el momento en el que Aylín Mujica reaparecía en redes sociales, tras el funeral de su hijo Mauro.

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