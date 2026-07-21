Debanhi Escobar: Hallan cuerpo en el mismo lugar donde encontraron sin vida a la joven, ¡tiktoker dio el aviso!

Hace unas horas se confirmó que un grupo de creadores de contenido halló sin vida a una persona en una de las habitaciones del Motel Nueva Castilla, mismo lugar en el que ocurrió la trágica historia de Debanhi Escobar. ¿Hay relación entre las muertes?

Debanhi Escobar y el motel donde fue hallada / Redes sociales

¿Dónde y cuándo fue hallada sin vida Debanhi Escobar?

El caso de Debanhi Escobar fue conocido en todo México, debido a que fue grabada apenas minutos antes de la tragedia. La joven de 18 años desapareció durante la madrugada del 9 de abril de 2022, después de asistir a una reunión en Escobedo, Nuevo León.

Su última imagen conocida fue captada por el conductor de una aplicación de transporte sobre la carretera a Laredo, donde apareció sola a un costado del camino.

Tras la denuncia presentada por su familia, comenzaron intensas labores de búsqueda que se extendieron por varios días. Finalmente, el 21 de abril de ese año, las autoridades localizaron un cuerpo dentro de una cisterna en las instalaciones del Motel Nueva Castilla, ubicado muy cerca del lugar donde Debanhi había sido vista por última vez, confirmando después que era ella.

¿Se repitió la historia?

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¿Cómo encontraron otro cuerpo sin vida en el Motel Nueva Castilla, lugar donde fue hallada Debanhi Escobar?

El lunes 20 de julio se registró una movilización policiaca en el municipio de Escobedo, Nuevo León, ya que varios creadores de contenido ingresaran de manera clandestina al Motel Nueva Castilla, con el fin de encontrar “actividad paranormal”.

Posteriormente, hallaron el cuerpo de una persona en una de las habitaciones, aún cuando el inmueble ha estado clausurado desde abril del 2022.

Según reportes, durante su exploración detectaron huellas de arrastre en una de las áreas del edificio, lo que llamó su atención y los llevó hasta la habitación 156. Al ingresar al cuarto encontraron el cuerpo sin vida de una persona, por lo que decidieron dar aviso a las autoridades.

Mientras las indagatorias han comenzado, los creadores de contenido quedaron a disposición de las autoridades para rendir su declaración y determinar las posibles responsabilidades por haber ingresado ilegalmente a un inmueble clausurado. Hasta el momento no se ha informado la identidad de la persona fallecida ni las causas de su muerte.

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Hallan cuerpo en el mismo lugar que a Debanhi Escobar / Nmás

¿Quiénes son los creadores de contenido que hallaron el cuerpo sin vida en el Motel Nueva Castilla?

Al momento de esta nota, no se ha confirmado de manera oficial el nombre de las personas que encontraron el cuerpo sin vida de la persona al interior del Motel Nueva Castilla.

Internautas aseguran que el lugar ha sido escenario de diversos videos por parte de influencers, ya que se les hace “atractivo” poder ofrecer esa experiencia a quienes consumen su contenido:



“Muchos tiktokers entran a escondidas a grabar contenido sobre el caso de Debanhi”,

“Esta abandonado, pero han hecho exploraciones urbanas” y,

“Vaya, qué novedad.

Se espera que más detalles sean revelados en las próximas horas.

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