Luto en Miss Universo: muere finalista de Jamaica a los 35 años; la despiden con emotivos mensajes

El certamen de belleza jamaiquino está de luto. LaToya Malcolm, modelo, actriz y bailarina que compitió en Miss Universo Jamaica 2024 y más tarde se coronó Miss Jamaica Bikini International, murió a los 35 años. La noticia cayó como balde de agua fría entre sus colegas de pasarela, quienes la recuerdan como una mujer alegre, disciplinada y comprometida con su comunidad.

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¿Quién era LaToya Malcolm, la finalista de Miss Universo Jamaica que murió a los 35 años?

Antes de convertirse en un nombre reconocido dentro de los certámenes de belleza, LaToya Malcolm ya tenía una carrera sólida en el entretenimiento jamaiquino. Durante más de una década se desempeñó como actriz, bailarina, presentadora e instructora de danza, participando en distintas producciones escénicas en su país.

Su salto a la fama llegó en 2024, cuando compitió como finalista en Miss Universo Jamaica. Aunque no se llevó la corona principal, semanas después obtuvo el título de Miss Jamaica Bikini International 2024, un logro que llegó envuelto en dolor: en medio de los entrenamientos para ese concurso, Malcolm enfrentó la muerte de su padre, una pérdida que marcó profundamente ese periodo, pero decidió continuar con su preparación y, tras conquistar la corona, dedicó el triunfo a la memoria de su padre.

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¿Cómo confirmó Miss Universo Jamaica la muerte de LaToya Malcolm?

La organización Miss Universo Jamaica fue la encargada de dar a conocer la noticia a través de sus redes sociales. En el comunicado, el certamen expresó:

“Nos entristece profundamente el fallecimiento de LaToya Malcolm, exalumna de MUJ, quien participó con orgullo en el certamen Miss Universo Jamaica 2024" Organización Miss Universo Jamaica

Y añadió un mensaje de despedida hacia la familia de la modelo: “Nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos y seres queridos. Descansa en paz, LaToya. Nunca te olvidaremos”

Hasta el momento, ni la organización ni la familia de LaToya Malcolm han dado a conocer la causa de su muerte, y tampoco se ha difundido información sobre servicios funerarios.

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¿Qué dijo Gabrielle Henry, la actual Miss Universe Jamaica, sobre la muerte de LaToya Malcolm?

Gabrielle Henry, quien actualmente ostenta el título de Miss Universe Jamaica, utilizó sus historias de Instagram para despedirse públicamente de su excompañera de certamen. En su mensaje, Henry reflexionó sobre el valor de detenerse a pensar en quienes vivieron con intensidad:

Gabrielle Henry “Después de muchos años de experimentar pérdidas y dificultades, he aprendido la profunda relevancia de detenerme y relexionar sobre las vidas de aquellos que vivieron plenamente, sin disculpas y gran pasión, enterarme del fallecimiento de Latoya es una gran pérdida para su familia y la comunidad en general, Jamaica, su trascendencia serpa recordada y su voz no será olvidada, envío a su familia mis más profundas condolencias, que descanse en paz”

Colegas y excompañeras de certamen también se sumaron a los mensajes de cariño. Una persona que trabajó con Malcolm en 2024 la describió como “un soplo de aire fresco” y recordó que continuó compitiendo pese a estar de duelo por su padre. Otro mensaje la definió como una mujer “llena de luz”, siempre alegre en su trato con los demás.

¿Cuál fue la última publicación de LaToya Malcolm finalista de Miss Universo Jamaica?

Apenas semanas antes de su muerte, LaToya Malcolm compartió contenido que reflejaba su energía habitual. A inicios de julio fue invitada al programa matutino Smile Jamaica, de la televisión jamaiquina, donde dio una clase de baile a los conductores del show.

El 3 de julio, la modelo publicó en Instagram un video de esa aparición, acompañado de un mensaje breve y optimista: “Levántate y sonríe. Movimientos y sonrisas desde temprano”

En sus publicaciones más recientes no hay ninguna referencia a problemas de salud ni mensajes de despedida; por el contrario, mostraba su faceta más alegre y activa. Además, en abril de este año había felicitado públicamente a la ganadora de Miss Jamaica Bikini International 2026, prueba de que seguía vinculada a la organización que la vio brillar.