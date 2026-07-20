Muere querida influencer en plena luna de miel; un inesperado accidente terminó en tragedia

Hace apenas unas semanas, la comunidad digital quedó conmocionada por la muerte de Marie Claire González, un caso que generó gran impacto en redes sociales tras las denuncias que rodearon su fallecimiento. Ahora, otro duro golpe sacude a miles de usuarios y seguidores de creadores de contenido alrededor del mundo.

Las redes sociales están de luto tras la muerte de Laura Viktoria Härtig, una popular influencer de aventuras y montañismo que sufrió un devastador accidente durante su luna de miel. Después de luchar por su vida durante 19 días, su familia compartió un emotivo mensaje de despedida que ha estremecido a sus seguidores y reavivado las preguntas sobre lo que ocurrió aquel día en Los Dolomitas.

Mira: ¿El hermano de Aldo de Nigris, Alejandro De Nigris, debutará como actor? ¡Esto dijo el influencer!

Laura Viktoria Härtig disfrutaba de su luna de miel.

¿Quién era Laura Viktoria Härtig, la influencer que murió tras un accidente durante su luna de miel?

Laura Viktoria Härtig era una influencer alemana y creadora de contenido especializada en aventuras al aire libre, senderismo, ciclismo de montaña, escalada y esquí. En redes sociales era conocida como AllTimeLaura, nombre con el que construyó una comunidad de más de 50 mil seguidores.

La joven compartía constantemente fotografías y videos de sus recorridos por montañas, paisajes nevados y destinos turísticos, convirtiéndose en una referencia para los amantes de la naturaleza y los deportes extremos. Su contenido destacaba por mostrar experiencias auténticas relacionadas con el montañismo y las actividades al aire libre.

Días antes de la tragedia, Laura había compartido imágenes de su boda celebrada en Los Dolomitas junto a su esposo, Tilman. En aquella publicación escribió la frase: “Alma gemela para toda la vida”, mensaje que hoy ha conmovido a sus seguidores tras conocerse su fallecimiento.

Lee: Influencer acusado de infidelidad debuta en Survivor México, reality en el que también participó su ex

Laura Viktoria Härtig era conocida en redes sociales como AllTimeLaura, donde compartía contenido de aventura y montañismo.

¿De qué murió la influencer Laura Viktoria Härtig?

La influencer Laura Viktoria Härtig murió el pasado 12 de julio debido a las graves lesiones que sufrió en un accidente de tránsito ocurrido durante su luna de miel en Italia.

Tras el percance, la creadora de contenido fue trasladada de emergencia para recibir atención médica especializada. Aunque los doctores hicieron todo lo posible por salvarla, permaneció hospitalizada durante 19 días luchando por su vida.

Posteriormente fue trasladada a Alemania para continuar su tratamiento. Sin embargo, las complicaciones derivadas de las heridas terminaron provocando su fallecimiento, una noticia que generó gran tristeza entre sus familiares, amigos y seguidores.

Mira: Isabella Ladera revela que beberá su placenta tras dar a luz y desata debate en redes: ¿Por qué lo hará?

El accidente ocurrió mientras la influencer recorría una carretera de montaña en bicicleta durante su viaje de luna de miel.

¿Cómo ocurrió el accidente de Laura Viktoria Härtig en Los Dolomitas?

Según reportes difundidos por medios italianos, el accidente ocurrió el 23 de junio cerca del Paso de Sella, una reconocida zona montañosa ubicada entre Trentino y Tirol del Sur.

Laura descendía por una carretera de montaña a bordo de una bicicleta cuando impactó de frente contra una motocicleta. El choque fue tan fuerte que la bicicleta quedó partida en dos, mientras que la influencer sufrió lesiones de extrema gravedad.

Tanto Laura como el conductor de la motocicleta fueron trasladados en helicóptero a hospitales distintos. Las autoridades italianas mantienen abierta una investigación para determinar con exactitud cómo ocurrió el accidente que terminó cobrando la vida de la influencer alemana.

El motociclista involucrado fue identificado como Peter Runggaldier, exesquiador olímpico italiano, quien posteriormente se pronunció sobre lo sucedido.

“En relación con el grave accidente de tránsito en el que me vi visto involucrado, les pido que respeten mi dolor... Mis pensamientos están con todos los afectados y sus familias” Peter Runggaldier

Lee: Muere famosa influencer Marie Claire González tras denunciar presunto maltrato: “Hay golpes que no se ven”

Las autoridades italianas continúan investigando las circunstancias del accidente registrado cerca del Paso de Sella.

¿Qué dijo la familia de Laura Viktoria Härtig al confirmar su muerte?

La noticia de la muerte de Laura Viktoria Härtig fue confirmada por su familia el pasado 16 de julio mediante una publicación realizada en la cuenta oficial de Instagram de la influencer.

El mensaje destacó el profundo amor que Laura sentía por las montañas, una pasión que marcó gran parte de su vida personal y profesional. La despedida rápidamente se viralizó y conmovió a miles de usuarios alrededor del mundo.

Familia de Laura “Laura se ha ido a sus amadas montañas al atardecer. Montañas donde siempre brilla el sol, donde está la nieve polvo más fina, donde esperan las mejores rutas y donde hay un refugio con todos sus snacks favoritos. Allí está ella ahora, esperándonos. Hasta que nos volvamos a ver en la próxima cumbre, Laura”

Desde que se dio a conocer la noticia, cientos de seguidores han recordado a la influencer con mensajes de cariño y agradecimiento. Para muchos, Laura Viktoria Härtig no solo compartía fotografías de paisajes impresionantes, sino que también inspiraba a explorar la naturaleza, perseguir nuevas aventuras y disfrutar cada momento al máximo.