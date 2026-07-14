Isabella Ladera revela que beberá su placenta tras dar a luz y desata debate en redes: ¿Por qué lo hará?

Isabella Ladera relató recientemente en sus redes sociales cómo vivió el nacimiento de su hijo y habló sobre las largas horas de trabajo de parto. No solo eso causó impresión en sus seguidores, pues también la influencer reveló que beberá su placenta. ¿Por qué?

Isabella Ladera confirma que ya dio a luz / Foto: Redes sociales

¿Cómo fue el parto de la influencer Isabella Ladera?

Isabella Ladera publicó varias imágenes de los instantes posteriores al nacimiento de su hijo, en las que aparece junto a su pareja, Hugo García, viviendo uno de los momentos más importantes de sus vidas.

En las fotografías se observa a ambos sosteniendo y abrazando al recién nacido mientras la influencer aún permanecía dentro de la tina donde dio a luz:

26 horas de parto. Contracciones demasiado transformadoras. Casi tiro la toalla, pero el amor que me rodea no me lo permitió. Tres pujos después, salió Koa Isabella Ladera

La publicación recibió cientos de mensajes de felicitación por parte de seguidores y de figuras del espectáculo como Lele Pons, Jay Wheeler, Melissa Paredes y Elizabeth Esparza, quienes celebraron la llegada del bebé.

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Isabella Ladera habló sobre su labor de parto / IG: @isabella.ladera

¿Por qué Isabella Ladera decidió beber su placenta?

Isabella Ladera, quien diera a luz recientemente, respondió una ronda de preguntas de sus seguidores en Instagram y sorprendió al asegurar que planea consumir la placenta:

“ Me la voy a tomar en pastillas y batidos ”, respondió Ladera cuando uno de sus seguidores le preguntó qué haría con la placenta tras el parto.

Aunque la decisión llamó la atención de miles de usuarios, Isabella no es la primera figura pública que asegura que consumirá su placenta.

Otras celebridades también han hablado abiertamente sobre esta práctica, conocida como placentofagia, argumentando posibles beneficios relacionados con la recuperación física y emocional tras el parto.

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Isabella Ladera tomará la placenta / Redes sociales

¿Qué beneficios tiene beber la placenta?

La decisión de consumir la placenta encendió el debate sobre la llamada placentofagia, una práctica que ha ganado popularidad entre algunas figuras públicas.

Quienes la defienden sostienen que podría favorecer la recuperación después del parto, mejorar el estado de ánimo, aumentar los niveles de energía e incluso estimular la producción de leche materna. Sin embargo, hasta el momento no existen estudios científicos que demuestren esos beneficios en humanos.

Luego del video filtrado de Isabella Ladera y Béele, el reguetonero negó tajantemente haber sido el culpable, en una situación que creó mucho caos entre fandoms.

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