Isabella Ladera cuenta cómo fueron las horas de parto en agua de su hijo; FOTOS causan polémica en redes

En 2025, Isabella Ladera estuvo envuelta en un escándalo por la filtración de un video íntimo con el cantante Beéle.

Hoy, la creadora de contenido vuelve a la conversación, pero por un tema conmovedor. Isabella compartió el nacimiento de su hijo y expuso en sus redes sociales cómo fue la labor de parto y lo complicado que fue para ella, al punto que quería rendirse. ¿Cómo fue el parto de Isabella Ladera? Te contamos.

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Isabella Ladera / IG: @isabella.ladera

¿Cómo fue el parto de Isabella Ladera?

La influencer venezolana publicó una serie de historias en su Instagram, en las que compartió parte de su experiencia en el parto de su hijo Koa.

Reveló que permaneció 26 horas en labor de parto, un proceso que describió como uno de los más difíciles de su vida debido al agotamiento físico y emocional que experimentó.

“26 horas de parto. Contracciones demasiado transformadoras. Casi tiro la toalla, pero el amor que me rodea no me lo permitió. Tres pujos después, salió Koa” Isabella Ladera

Incluso, confesó que hubo momentos en los que pensó en rendirse, pero el apoyo y el amor que la rodea fueron lo que le dio mayor fuerza y la impulsó a continuar hasta finalmente dar a luz a su hijo “después de 3 pujos”.

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Isabella Ladera habló sobre su labor de parto / IG: @isabella.ladera

Hugo García e Isabella Ladera comparten el nacimiento de su hijo

Isabella compartió fotografías de los primeros momentos que ella y su pareja, Hugo García, compartieron con su hijo.

En las fotos se ve a Isabella y Hugo abrazar al bebé aún cuando ella seguía en la tina en la que tuvo labor de parto.

La publicación la acompañó con un mensaje de reflexión sobre cómo impactó esta experiencia en su bienestar emocional.

Por su parte, Hugo García comentó la publicación para expresar su amor y felicidad al darle la bienvenida a su hijo: “mi vida en dos fotos”, comentó.

La influencer recibió muchas muestras de apoyo y cariño de otras personalidades, como Lele Pons, Jay Wheeler, Melissa Paredes, Elizabeth Esparza, entre otros.

Por otro lado, la publicación causó polémica en las redes, pues muchos usuarios consideraron que es innecesario compartir un momento tan explícito e íntimo. Decenas de seguidores no dudaron en mostrar su incomodidad con sus comentarios:



“no conocen la intimidad? hasta el cordón umbilical sale en la foto”

“Por poco y publican cómo hicieron al bebé”

“La de la privacidad no se la sabe”

“No me gustó esas fotos deberán ser muy de ellos”

“No todo se debe publicar! Hay cosas que deberías mantener en privado”

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¿Qué es un parto en agua, el método que eligió Isabella Ladera?

La influencer dio a luz mediante un parto en agua, un método que se realiza en una tina o bañera con agua templada y que suele llevarse a cabo fuera del entorno hospitalario tradicional.

De acuerdo con la organización ‘Reproducción Asistida’, permanecer en agua cálida durante el trabajo de parto ayuda a relajar a la madre y puede disminuir el dolor de las contracciones, además de ofrecer una mayor libertad de movimiento.

Sin embargo, este procedimiento solo se recomienda en embarazos de bajo riesgo y cuando la madre no presente contraindicaciones médicas que puedan poner en riesgo su salud o la del bebé.

Isabella confirmó su embarazo en febrero del 2026.

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