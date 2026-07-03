¿Kunno rechaza a fan? Aseguran que no quiso enviar saludos; él responde: “Me insultó”

Luego de que Kunno reportara haber estado en peligro vial, comenzó a circular en redes el video en el que una de sus seguidoras lo acusa de haberle negado un saludo; ante las críticas, el influencer respondió tajante y ¿confirmó desplante?

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Kunno es señalado de hacer desplante a sus fans. / Redes sociales

¿Cuál es el video por el que aseguran que Kunno rechazó a sus seguidoras?

A través de redes, comenzó a circular un video en el que Kunno, quien mantiene una relación cercana a Ángela Aguilar, parece rechazar haber grabado un video con sus seguidoras.

Al principio del clip, se observa al exparticipante de La casa de los famosos subir las escaleras de un centro comercial; posteriormente, dos jóvenes detallan haber visto al influencer tomarse fotos con otras chicas, pero cuando ellas se acercaron a pedirle un video, él las rechazó.

“Ahorita vimos cómo una chava se le acercó y le tomó una foto; yo le dije: ‘vamos, vamos, le están pidiendo foto y sí las está dando’. Me vio a mí, a mí toda mugrienta, y dijo adiós”, detallaron las seguidoras.

De acuerdo con las jóvenes, cuando ellas se acercaron a pedirle un video, Kunno les respondió que no y siguió con su camino. La grabación en la que recrearon la escena rápidamente llegó hasta el creador de contenido, quien no dudó en responder. ¿Confirmó el desplante?

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Kunno responde a seguidoras que lo acusan de desplante. / Redes sociales

¿Qué dijo Kunno del supuesto desplante que hizo a sus fans?

A través de sus redes, Kunno compartió su versión de lo ocurrido y negó rotundamente haberse portado mal con sus seguidoras. Aunque reconoció que se negó a grabar un video por cuestiones de tiempo, se mostró abierto a tomarse una foto.

“Fotos siempre doy. Lo único es que cuando me piden saludos o están en la fiesta conmigo y quieren tomarse un video, es cuando es incómodo porque estoy haciendo otras cosas y estoy teniendo un espacio mío, personal”, explicó el influencer, y agregó:

“Para empezar, la morra me insultó en su video; en segundo, jamás la pelusie, o sea, no me importa cómo la gente vaya vestida. Sí me pidió video y le dije, literal: ‘Amor, tengo prisa, no puedo ahorita, pero si quieres una foto, sí, hermosa’”. Kunno

De acuerdo con Kunno, siempre concede fotografías a sus seguidoras porque sabe el impulso que le han dado, y aunque por mucho tiempo se negó a aclarar controversias, actualmente está cansado de las mentiras.

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¿Quién es Kunno y por qué se hizo famoso?

A lo largo de la respuesta a sus seguidoras, Kunno, quien habría lanzado una indirecta a Laura Zapata en el pasado, explicó que se encontraba en Monterrey, de donde es originario.

Al igual que otros creadores de contenido, comenzó a tener gran auge en redes, principalmente en TikTok, durante la pandemia; fue en ese entonces cuando popularizó la “Kunno Caminata”.

Además de su cercana relación con la dinastía Aguilar, Kunno ha adquirido notoriedad en los espectáculos gracias a su participación en programas como ¿Quién es la máscara?, La casa de los famosos y Las estrellas bailan en Hoy.

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