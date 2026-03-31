Ricardo Peralta acepta pelear con Kunno en Ring Royale 2 ¡por dinero!: ¿El influencer tiene problemas?

El creador de contenido Ricardo Peralta aceptó participar en Ring Royale 2, donde buscaría pelear con Kunno o con ‘la Divaza’ por dinero, ¿qué dijo el exparticipante de la segunda temporada de La casa de los famosos México 2024? Te revelamos todos los detalles.

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Ricardo Peralta aceptó que pelearía en Ring Royale 2. / Redes sociales

¿Cuándo es Ring Royale 2, según Poncho de Nigris?

Al concluir la jornada de Ring Royale, donde Aldo de Nigris se impuso a Nicola Porcella, Marcela Mistral venció a Karely y Alfredo Adame superó al cazafantasmas Carlos Trejo, Poncho de Nigris confirmó que habrá una segunda edición del evento. El anuncio se dio frente al público asistente, donde señaló que el formato continuará tras la respuesta obtenida en esta primera entrega.

Además, a través de redes sociales, Poncho de Nigris dio a conocer que la segunda edición de Ring Royale será en marzo de 2027.

“Ya estamos trabajando en la segunda edición 2027, marzo, la locura se viene todavía evolucionado”, dijo el exparticipante de La casa de los famosos México.

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Ring Royale 2 comienza a encender las expectativas por los combates. / Redes sociales

¿Qué dijo Ricardo Peralta sobre pelear en Ring Royale 2?

Ricardo Peralta, integrante del proyecto Pepe y Teo, habló sobre la posibilidad de sumarse a Ring Royale 2 y enfrentarse a otras figuras de redes sociales. Además, respondió que solamente participaría si hay dinero de por medio y que actualmente se encuentra esperando una llamada de Poncho de Nigris para que lo invite..

“Pues el año pasado justo Poncho le dijo a Kunno de que le gustaría verlo a él conmigo y yo así de ‘Ay, ahorita no’, pero se ve padre, ya me dieron ganas, ya me dieron ganas, ya se me antojó un carrito. Si no en el supernova. Mi teléfono está libre, estoy esperando la llamada”. Ricardo Peralta.

Además, el creador de contenido mencionó directamente a Kunno como uno de los posibles rivales, retomando aquella idea que en su momento no consideró, pero que ahora ve como una oportunidad dentro de este tipo de eventos.

“¿Con quién más? Con alguien que también estemos como de la misma, estaría padre también con ‘la Divaza’, ahí nos llevamos bien, tranquilos, no le estoy retando a mal, pero para que las dos tengamos ahí un dinerichis”, agregó Peralta sobre la posibilidad de enfrentarse también a ‘la Divaza’ en Ring Royale 2.

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Ricardo Peralta reveló que pelearía contra Kunno o ‘la Divaza’ en Ring Royale 2. / Reyes sociales

¿De dónde surge la polémica entre Kunno y Ricardo Peralta?

Tras la eliminación de Ricardo Peralta en La casa de los famosos en 2024, Kunno publicó un video en sus redes sociales en el que reaccionó a su salida. En ese clip, el creador de contenido lanzó la frase: “¿Qué va a hacer Topecillo cuando se dé cuenta que la comunidad apoya más, al 100 por ciento, a Arath que a él?”.

El video se difundió rápidamente en plataformas digitales, donde fue retomado por seguidores del programa y se integró a la discusión sobre el desempeño de Peralta dentro de la casa. En ese momento, su participación generó distintas reacciones, en un contexto donde el propio influencer se asumía como uno de los perfiles más visibles del programa, llegando a referirse a sí mismo como uno de los más “poderosísimos de la casa”.

Tiempo después, tras la reciente salida de Kunno de la versión de Telemundo de La casa de los famosos 6, la situación dio un giro cuando Ricardo Peralta retomó aquel momento. A través de sus redes sociales, compartió un video en el que recreó el clip original que Kunno había publicado tras su eliminación en 2024.

Ricardo Peralta repitió la frase adaptándola al nuevo contexto: “¡Quiere llorar! ¡quiere llorar!, ¿Qué va a hacer Kunno cuando se entere que a nadie le gustó su participación en La casa de los famosos de Telemundo”, retomando así un episodio que en su momento formó parte de la conversación digital en torno al reality.

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