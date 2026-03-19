Mhoni Vidente rompe el silencio: ¿se agarrará a golpes en Ring Royale 2? ¡La astróloga ya decidió!

Mhoni Vidente sorprendió a sus seguidores al revelar si participará en Ring Royale 2, el esperado evento de box entre influencers, ¿qué dijo la astróloga? Te contamos los detalles.

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¿Mhoni Vidente peleará en Ring Royale 2? / Redes sociales

¿Qué dijo Poncho de Nigris sobre el Ring Royale 2 y cuándo será?

Al concluir la jornada de Ring Royale, donde Aldo de Nigris se impuso a Nicola Porcella, Marcela Mistral venció a Karely y Alfredo Adame superó al cazafantasmas Carlos Trejo, Poncho de Nigris confirmó que habrá una segunda edición del evento. El anuncio se dio frente al público asistente, donde señaló que el formato continuará tras la respuesta obtenida en esta primera entrega.

Además, a través de redes sociales, Poncho de Nigris dio a conocer que la segunda edición de Ring Royale será en marzo de 2027.

“Ya estamos trabajando en la segunda edición 2027, marzo, la locura se viene todavía evolucionado”, dijo el exparticipante de La casa de los famosos México.

El empresario e influencer también lanzó una propuesta directa a David Faitelson para subirse al ring en una futura función, planteando un posible enfrentamiento contra Cuauhtémoc Blanco.

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Mhoni Vidente habló de su futura participación en Ring Royale 2. / Redes sociales

¿Mhoni Vidente quiere unirse a las peleas en Ring Royale 2?

Durante una emisión de su programa Pregúntale a Mhoni para El Heraldo de México, Mhoni Vidente fue cuestionada sobre la posibilidad de participar en una pelea dentro de Ring Royale 2, el evento que ha comenzado a generar expectativa tras el anuncio de una nueva edición.

Ante el planteamiento, Mhoni respondió de forma directa: “No, no, no, no yo me voy de jueza”, dejando claro que no contempla subirse al ring como competidor pero sí podría participar revisando los golpes y faltas de quienes peleen.

Hasta el momento no hay combates oficiales y tampoco nombres de quienes participarán en la segunda edición.

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Mhoni Vindente llegaría a Ring Royale 2. / IG: @mhoni1

¿Quién es Mhoni Vidente?

Mhoni Vidente es una astróloga nacida el 21 de marzo de 1997 en Cuba, conocida por su presencia en medios de comunicación y plataformas digitales. Con el paso del tiempo, ha construido una carrera enfocada en la lectura de cartas, la interpretación de energías y la difusión de contenidos relacionados con la espiritualidad y la adivinación.

A lo largo de su trayectoria, Mhoni Vidente se ha dado a conocer por los horóscopos y predicciones que comparte de manera constante, los cuales han formado parte central de su trabajo. Sus participaciones en programas y espacios de entretenimiento le han permitido conectar con una audiencia amplia interesada en este tipo de contenidos.

Su actividad profesional se ha mantenido vigente gracias a la continuidad de sus intervenciones públicas, donde aborda temas relacionados con el destino, los signos zodiacales y la interpretación de sucesos desde su perspectiva.

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