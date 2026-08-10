¿Hay brujería en La casa de los famosos México 2026? Mhoni Vidente asegura que hacen rituales desde afuera

Mhoni Vidente volvió a sacar sus cartas para predecir el futuro de La casa de los famosos México 2026 y esta vez no solo habló de finalistas: la tarotista asegura que hay energías externas moviendo los hilos dentro del reality. Según su lectura, alguien fuera de la casa estaría haciendo rituales para favorecer a ciertos concursantes, mientras que Cynthia Klitbo y Aldo Rendón aparecen como sus apuestas fuertes para llegar hasta el final

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Mhoni Vidente habla de La casa de los famosos México / Especial

¿Qué dijo Mhoni Vidente sobre la brujería en La casa de los famosos México 2026?

Mhoni Vidente fue directa al hablar del ambiente que se vive en esta cuarta temporada del La casa de los famosos México 2026, señalando que la competencia ha subido de tono desde adentro y desde afuera. “Hay gente que entró a La casa y que están haciendo rituales… bueno, que todo se vale, el chiste es ganar”, aseguró Mhoni Vidente.

De acuerdo con su lectura de cartas, este tipo de prácticas no se estarían realizando dentro de las instalaciones del programa, sino que provendrían de personas externas interesadas en que ciertos habitantes se queden con el triunfo.

“Sí creo que hay alguien que está haciendo brujería para ganar pero son cosas que están haciendo desde afuera” Mhoni Vidente

Mhoni Vidente no reveló quién sería la persona detrás de estos presuntos rituales, por lo que sus declaraciones despertaron aún más la curiosidad de los seguidores de La casa de los famosos México 2026. Desde entonces, muchos fans se mantienen atentos a cada detalle dentro y fuera del reality para intentar descubrir a quién podrían estar dirigidas sus polémicas predicciones.

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¿Quiénes son los favoritos de Mhoni Vidente para ganar La casa de los famosos México 2026?

Entre tanta predicción sobre rituales y energías, la tarotista no dejó pasar la oportunidad de nombrar a sus concursantes favoritos para quedarse con el título de esta temporada. Cynthia Klitbo y Aldo Rendón aparecen como los nombres más fuertes en la lectura de Mhoni Vidente.

Aldo Rendón y Cynthia Klitbo se pelean en ‘La casa de los famosos México 2026' / Redes sociales

Sobre Cynthia Klitbo, la vidente fue especialmente honesta con su opinión personal, aunque no exenta de polémica: “Me cae muy bien la Cynthia a pesar de que es menopaúsica, neurótica y todo, pero me cae muy bien la Cynthia”. Pese al comentario, Mhoni Vidente dejó claro que la actriz es una de sus consentidas para llegar a la recta final del reality.

En cuanto a Aldo Rendón, Mhoni Vidente lo colocó en automático entre los concursantes más fuertes de La casa, sin dar mayores detalles sobre las razones específicas detrás de esta predicción

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