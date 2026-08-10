¡Mar Contreras y Gala Montes vs. LCDLFMX 2026! Una se queja del contenido y la otra, ¿celosa de un habitante?

La cuarta temporada de ‘La casa de los famosos México 2026’ ha generado reacciones divididas. Mientras que algunos creen que está superando expectativas, otros simplemente consideran que “no han logrado levantar el evento”.

Entre aquellas que han dado su contundente opinión sobre el reality se encuentran Gala Montes y Mar Contreras, ambas exhabitantes del show. Te contamos qué dijeron las celebridades.

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Mar Contreras decepcionada de ‘La casa de los famosos México 2026' / Mezcalent

Mar Contreras decepcionada de ‘La casa de los famosos México 2026’

Como se sabe, Mar Contreras estuvo en la tercera temporada de ‘La casa de los famosos México’, emitida en 2025. Su participación dio de qué hablar por las discusiones que tenía con algunos compañeros. También se le criticaba por llorar.

Previo al estreno de ‘La casa de los famosos México 2026’, tuvo una breve pero intensa guerra de dimes y diretes con Rosa María Noguerón. La actriz sostuvo que, si bien la contactaron para formar parte de los promocionales, hubo una especie de malentendido con el trámite de autorización para uso de su imagen.

Ahora que este tema ha quedado atrás, vuelve a estar en medio de la polémica después de confesar que la nueva temporada del show la había “decepcionado”.

“Le di oportunidad a esta segunda semana para ver cómo se ponían los posicionamientos y honestamente, dejan mucho que desear. ¿El mejor posicionamiento? Ninguno. Me avisan quién sale, ya me puse a ver una película en Netflix” Mar Contreras

Su declaración causó muchos comentarios diversos. Si bien algunos le dieron la razón, otros la criticaron por hablar mal de “un proyecto que le dio mucha visibilidad en su momento”. En aparente respuesta a todos los señalamientos, escribió:

“Ya salieron los perros a ladrar jajaj” Mar Contreras

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Mar Contreras habla de ‘La casa de los famosos México 2026' / Redes sociales

¿Gala Montes enamorada de Flor Vigna?

Gala Montes fue integrante de ‘La casa de los famosos México 2024’. Su participación fue muy controversial, principalmente por los problemas que tenía con Adrián Marcelo, quien acabó abandonando el reality justamente por una discusión con ella.

A través de redes sociales, la actriz habló sobre los besos que se dieron Flor Vigna y Ese Pérez durante la fiesta del viernes pasado. La también cantante criticó a la argentina por su accionar: “Me voy por un momento, Flor y te besas con Ese. Flor, no, afuera te presento a algunos amigos”, dijo.

Posteriormente, Gala hizo una transmisión en vivo en la que dijo que, presuntamente, Flor realmente ama a Massad, pero no lo quiere admitir por “miedo”.

“Tenemos tabúes de ellos porque traen el turbante, porque son diferentes. A Flor le gusta Massad, obvio. Flor es muy bonita. Massad no se va a acercar, ni Flor tampoco. A ver quién defiende a Ese Pérez, se le bajó el potasio a Ese Pérez”. Gala Montes

Al igual que con Mar Contreras, la protagonista de ‘Corazón de oro’ fue sumamente señalada por sus comentarios. Algunos hasta la acusaron de realmente estar “enamorada” de Flor Vigna. Los detractores le recordaron que, durante su temporada, protagonizó muchos momentos románticos con Agustín Fernández y Karime Pindter.

¿Qué pasará HOY lunes 10 de agosto en ‘La casa de los famosos México 2026’?

Este lunes 10 de agosto, los habitantes de ‘La casa de los famosos México 2026’ enfrentarán una dinámica para escoger a los finalistas por el liderazgo de la semana. Recordemos que la persona con este poder será inmune, usará la suite y podrá salvar a alguien de la placa de nominados.

Los finalistas lucharán durante la gala para ser el líder. El evento se llevará a cabo a las 10 pm. y se podrá sintonizar a través del Canal 5, así como por VIX, aplicación que permite ver la transmisión 24/7.

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