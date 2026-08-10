Así es El exilio, la cabaña secreta de La casa de los famsos México 2026 donde están Mariana y Ximena Herrera

La segunda gala de eliminación de La casa de los famosos México 2026 dejó a todos con la boca abierta: Ximena Herrera fue eliminada, pero no salió del programa. La producción la mandó directo a ‘El exilio’, una cabaña que estaba escondida dentro de la propia casa desde hace varias temporadas y que jamás se había usado, al menos no en la versión de México pero sí en la de Telemundo. Ahí ya la esperaba Mariana, la primera eliminada de esta edición. Ninguna de las dos se va a casa todavía: el público tiene 48 horas para votar por cuál de ellas regresa a competir.

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¿Qué es ‘El exilio’ en La casa de los famosos México 2026 y para qué sirve?

‘El exilio’ es un espacio oculto dentro de la casa principal del reality que ‘la Jefa’ presentó apenas la noche de la segunda gala de eliminación. Según explicó, esta cabaña ha existido desde la primera temporada del programa, pero nunca antes se había mostrado al público.

La dinámica es simple pero implacable: los dos últimos eliminados no vuelven a sus casas de inmediato, sino que conviven ahí mismo, aislados, mientras el público decide su destino. ‘la Jefa’ fue clara al recibir a las primeras habitantes de este lugar:

“Este espacio siempre existió dentro de mi casa, pero ustedes son las primeras que lo utilizan. Aquí tendrán lo necesario para una estadía normal”. La jefa

Lo más llamativo es que esta dinámica se mantiene en total secreto para los 16 habitantes que siguen dentro de la casa principal. Ellos no tienen idea de que Mariana y Ximena Herrera podrían regresar en cualquier momento, lo que suma tensión a las siguientes semanas de competencia.

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El Exilio en La casa de los famosos México 2026.

¿Cómo es por dentro y por fuera la cabaña ‘El exilio’ de La casa de los famosos México 2026?

Por fuera, la cabaña de ‘El exilio’ luce lejos del glamour que caracteriza al resto de la casa más famosa de México. Está rodeada de maleza, con pintura descarapelada en los muros y muy pocos focos para iluminar el exterior durante la noche, lo que le da un aspecto bastante solitario.

La construcción es notablemente austera: parece hecha de madera o tablaroca, con techo de lámina combinado con hojas de palma para evitar que el frío se meta durante la estadía. Al frente tiene un jardín pequeño, también invadido por la maleza, con un par de sillas y mesitas de madera como única zona de descanso al aire libre.

Por dentro la cosa no mejora mucho. Es un espacio de cuatro paredes sin regadera, solo toallas húmedas para la higiene, una cama individual para compartir turno y un baúl con ropa que las participantes deben usar, ya que no se les permite entrar con su maleta personal. Hay también una mesa para comer y una pequeña televisión, que resultó ser el único “lujo” real del lugar, pues por ahí Galilea Montijo se conecta para hablar con ellas.

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El Exilio en La casa de los famosos México 2026.

¿Por qué Mariana y Ximena Herrera están en ‘El exilio’ deLa casa de los famosos México 2026?

Mariana fue la primera eliminada de esta cuarta temporada del reality. El domingo siguiente, el público decidió la salida de Ximena Herrera, quien no logró los votos suficientes para salvarse de su nominación. Esa misma noche, ‘la Jefa’ anunció que ninguna de las dos regresaría a su casa todavía, sino que ambas serían enviadas a convivir en ‘El exilio’.

Fue la propia Galilea Montijo quien se conectó a la cabaña para explicarles las reglas en vivo. “Esto es una experiencia dentro de la experiencia”, les dijo la conductora, dejando claro que se trataba de una dinámica inédita para el programa. Ximena Herrera reaccionó de inmediato, entre nervios y sorpresa: “No venía preparada para esto”.

Ambas concursantes gritaron de emoción al confirmar que existía una posibilidad real de volver a la competencia. La condición es que deberán permanecer 48 horas en ese espacio mientras se resuelve su destino, sin saber con certeza si volverán a ver a sus compañeros dentro de la casa principal.

El Exilio en La casa de los famosos México 2026.

¿Cómo puede el público votar para que regrese Mariana o Ximena Herrera a La casa de los famosos México 2026?

Las reglas de esta dinámica son directas: durante 48 horas, el público podrá votar en el portal oficial del programa por la eliminada que quiera ver de vuelta en la competencia: “Ustedes deciden quién regresa a la casa este martes”, les advirtió Galilea Montijo a Mariana y Ximena Herrera, dejando en claro que la decisión está completamente en manos de la audiencia y no de la producción.

Hay un detalle importante: la transmisión de ‘El exilio’ no está disponible para todo el público. Solo quienes cuentan con ViX Premium pueden ver en tiempo real lo que ocurre dentro de esta cabaña, lo que convierte a esta dinámica en contenido exclusivo de la plataforma.

Además, quien resulte ganadora del voto y regrese a La casa de los famosos México 2026 tendrá una restricción adicional durante su primera semana de vuelta: no podrá nominar ni ser nominada.