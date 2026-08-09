Filtran FOTOS de Aldo Rendón durante su juventud; así lucía el habitante de ‘LCDLFMX 2026’, ¿irreconocible?
En redes sociales, se viralizaron fotos de la juventud de Aldo Rendón, habitante de ‘LCDLFMX 2026’. Muchos afirman que luce “irreconocible”.
Aldo Rendón se ha convertido en uno de los habitantes favoritos de ‘La casa de los famosos México 2026’. Por ello, muchos han tenido curiosidad sobre su vida; desde quién es su pareja hasta cómo lucía de joven. Ante esto último, se han comenzado a filtrar imágenes que muestran cómo se veía la celebridad hace algunos años. ¿Irreconocible? Te contamos todo.
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¿Quién es Aldo Rendón, habitante de ‘La casa de los famosos México 2026’?
Aldo Rendón es un influencer y asesor de imagen originario de Culiacán, Sinaloa. Tiene más de 25 años de trayectoria y ha trabajado con celebridades como Paulina Rubio y Thalía. A diferencia de otros asesores, él aprendió de manera práctica.
Y es que comenzó su carrera trabajando junto a la diseñadora Sarah Bustani. Esta experiencia lo ayudó a aprender más y, a partir de allí, ha colaborado con revistas importantes y marcas de lujo.
En los últimos años, se ha vuelto muy popular por su contenido en redes sociales. Su humor negro y forma tan directa de decir las cosas son lo que lo ha coronado como uno de los favoritos para ganar ‘La casa de los famosos México 2026’.
Su manera de ser también le ha acarreado algunas polémicas. Previo a entrar al reality, se peleó con una influencer que quiso “funarlo” por haber “criticado de forma grosera” su look. Al final, se descubrió que la creadora de contenido estaba mintiendo.
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Así lucía Aldo Rendón, habitante de ‘La casa de los famosos México 2026’, de joven
A través de redes sociales, los fans de Aldo Rendón compartieron algunas fotos de Aldo Rendón durante su juventud. Las fotos dieron mucho de qué hablar. Y es que, para muchos, el creador de contenido se ve “irreconocible”.
Además de ser más delgado, Aldo tenía una abundante cabellera. Incluso, algunas mujeres han dicho que se veía como “todo un galán”. Estos son algunos comentarios que se podían leer en internet:
- “Wow, pues feo no es”
- “Guapo”
- “Es el ganador absoluto”
- “Se veía bien su afro”
- “¿Dónde quedó todo ese cabello?”
- “Aldo era Big Metra”
¿Quién es el novio de Aldo Rendón, habitante de ‘La casa de los famosos México 2026’?
Aldo Rendón mantiene una relación con Gerardo Monroy, con quien, según se reporta, lleva más de 15 años de romance. Si bien el creador de contenido no suele hablar mucho de su vida privada, en su momento dio algunos detalles de su pareja.
Hasta donde se sabe, Monroy es un músico, mayormente conocido como Señor Skelter. A diferencia de Rendón, él mantiene un perfil mucho más discreto, por lo que se desconocen muchos datos de él.
Por lo que ha comentado el propio Aldo, están muy enamorados. Incluso se refiere a Gerardo como “su marido”. Ha mencionado también que, probablemente, no esté viendo ‘La casa de los famosos México’, ya que, al parecer, no le gusta esa clase de realities.
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