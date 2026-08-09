La casa de los famosos México 2026: ¿Quién fue el segundo eliminado del reality HOY domingo 9 de agosto?

Este domingo 9 de agosto será la segunda gala de eliminación de ‘La casa de los famosos México’ 2026, y tanto habitantes como televidentes están a la expectativa.

El líder de la semana, Moisés Peñaloza logró conservar el poder de la salvación, y lo utilizó a favor de Gema Garoa, que quedó fuera de la placa de nominación.

Ahora, son cuatro los habitantes nominados que dependen por completo del apoyo del público para permanecer en la casa una semana más.

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Habitantes de ‘La casa de los famosos México’ 2026 / Facebook

¿Quién ganó la prueba del líder esta semana y quién se salvó de la eliminación de La casa de los famosos México 2026?

De la prueba por el liderazgo, Moisés Peñaloza resultó ganador y obtuvo acceso a la suite, donde tuvo como acompañante a Aldo Rendón, quien fue elegido por el público.

El viernes 7 de agosto, Moisés Peñaloza, Memo Schutz y Masad Altamimi se enfrentaron en el duelo de salvación, que consistió en la dinámica ‘Canicas’.

Moisés se impuso en la prueba, por lo que conservó su poder de salvación y decidió utilizarlo para sacar a Gema Garoa de la placa de nominación.

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Moisés Peñaloza / Instagram

¿Quiénes son los nominados de la segunda semana de ‘La casa de los famosos México’ 2026?

Después de que el líder de la semana decidiera sacar a Gema Garoa de la placa de eliminación, cuatro habitantes siguen en riesgo de abandonar el reality y necesitan del apoyo del público:



Ernesto Laguardia

Ximena Herrera

Masad Altamimi

Memo Schutz

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¿Cómo votar por tu habitante favorito y salvarlo de la eliminación en ‘La casa de los famosos México’ 2026?

Votar por tu habitante favorito es muy sencillo, basta con que sigas los siguientes pasos:



Entrar a la página de https://www.lacasadelosfamososmexico.tv/vota durante las galas, pregalas y postgalas de los miércoles, jueves, viernes y domingos.

Seleccionar al habitante que quieres salvar. Solo se puede votar una vez al día. En caso de contar con VIX, se tendrán hasta 10 votos disponibles.

Pulsar la opción de “enviar” y listo.

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Habitantes confirmados para ‘La casa de los famosos México’ 2026 / Facebook

¿Quién es el segundo eliminado de ‘La casa de los famosos México’ 2026?

La gala de eliminación se llevó a cabo en punto de las 8:30 de la noche por el canal ‘Las Estrellas’ y ViX Premium, donde se dio a conocer al segundo eliminado de ‘La casa de los famosos México’ 2026.

Después de una histórica ronda de votaciones, que superó los 12 millones de votos, Ximena Herrera se convirtió en la segunda eliminada del reality. Con su salida, Masad Altamimi, Memo Schutz y Ernesto Laguardia regresaron a la casa para continuar con la competencia.

Sin embargo, Ximena no quedó eliminada del todo. Una de las grandes sorpresas de esta edición es ‘El Exilio’, un espacio diferente a la casa principal en el que permanecerán algunos de los participantes que hayan sido eliminados. Será el público quien decida, mediante votaciones, cuál de ellos tendrá una nueva oportunidad de regresar al reality.

Tras su salida, Ximena Herrera llegó a ‘El Exilio’, donde se reencontró con Mariana, quien se convirtió en la primera eliminada de esta temporada.

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