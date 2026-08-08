La casa de los famosos México 2026: Fede Vigevani le da TREMENDO beso a Gema Garoa, ¿ya hay romance? VIDEO

Las primeras semanas dentro de ‘La Casa de los Famosos México’ han dejado muchos momentos polémicos, tiernos, emotivos y hasta incómodos, que han provocado debate y rumores entre los seguidores del reality.

Mientras los habitantes se encontraban reunidos en el patio de la casa, Fede Vigevani y Gema Garoa protagonizaron un intenso beso que desató toda clase de reacciones entre sus compañeros y, por supuesto, en redes sociales. ¿Ya hay amor? Te contamos.

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Gema y Fede

¿Cómo fue el beso entre Fede Vigevani y Gema Garoa?

El momento ocurrió mientras los habitantes estaban reunidos en el patio de la casa jugando a la botella. En medio de la dinámica, Fede se levantó, se colocó frente a Gema y, sin pensarlo demasiado, ¡le plantó tremendo beso que duró varios segundos!

Gema no puso resistencia y ambos protagonizaron una escena que provocó la reacción inmediata de sus compañeros, quienes comenzaron a celebrar y echarles carrilla. El momento también encendió el shippeo que ya existía entre Fede y Gema dentro de la casa.

Pero eso no fue todo, pues después del beso, y a modo de broma, Gema Garoa decidió ponerle una calificación al creador de contenido por su desempeño. ¡Le dio un 8.5 al beso!

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Pues Fede cumplió el reto de robarle el beso a Gema pero .. ....gente

Ese jomfue un beso robado, ahí hubo lengua, garganta laringe , amígdalas

Jajajaja.

La Brianda toda tiesa #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/R6cv5Nbv8U — Mr Sour Candy 🍬 (@MrDiegoPerez11) August 8, 2026

¿Por qué Fede Vigevani besó a Gema Garoa en ‘La casa de los famosos México’?

Aunque el momento alimentó el shippeo y los rumores de un posible romance entre Fede y Gema, el beso tiene una explicación detrás.

Todo ocurrió como parte de un reto que ‘La jefa’ le puso al influencer debido al papel de infiltrado que tiene dentro de la casa. Fede recibió la misión de robarle un beso a una de sus compañeras.

A través del canal de WhatsApp del reality, el público pudo elegir entre varias habitantes para que Fede cumpliera su misión. Las opciones eran Gema Garoa, Yanet García, Brianda Deyanara, Arantza Ruiz, Ximena Herrera, Flor Vigna y Karina Torres.

La mayoría de los seguidores votó por Gema Garoa, por lo que Fede fue informado de que ella sería la elegida para cumplir con el reto.

En lugar de mostrarse preocupado, el creador de contenido aseguró que sería una misión fácil de cumplir, especialmente por la química que ya existe entre él y Gema.

Así fue como Fede terminó acercándose a Gema durante el juego de botella y protagonizando el beso que rápidamente desató las reacciones de sus compañeros y, por supuesto, el shippeo en redes sociales.

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Gema y Fede / Redes sociales

¿Qué retos ha cumplido Fede Vigevani en ‘La casa de los famosos México’?

Desde que inició el reality, Fede Vigevani ha tenido que cumplir diferentes misiones elegidas por el público como parte de su papel de infiltrado dentro de la casa. Algunas de ellas han provocado el enojo de ciertos habitantes, principalmente Cynthia Klitbo.

Entre los retos que el creador de contenido ha tenido que cumplir se encuentran:



Esconder el papel higiénico.

Esconder las orejeras antirronquidos.

Meterse al jacuzzi con Karina Torres.

Pasar un día entero pegado a Ese Pérez.

Meter un tablero de la ouija a la casa.

Revolver e intercambiar el maquillaje de Karina Torres, Brianda Deyanara, Yanet García, Cynthia Klitbo y Gema Garoa.

Para cada misión, Fede ha tenido que ingeniárselas para no levantar sospechas de su rol, aunque para algunos ya es muy raro que lo llamen constantemente al confesionario.

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