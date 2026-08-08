De chica del clima a empresaria: Yanet García revela el éxito que la llevó a comprar una propiedad en Manhattan

Yanet García, actual habitante de La casa de los famosos México 2026, dejó atrás su etapa como conductora del clima para convertirse en una empresaria digital, y según ella misma contó dentro del reality, el negocio le ha dado más de lo que imaginaba.

Yanet, quien nació en Santiago, Nuevo León, aprovechó la convivencia dentro de la casa para hablar abiertamente de este tema con otros habitantes, dejando ver que su salto de la televisión a las plataformas digitales resultó ser una decisión sumamente rentable.

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¿Cómo fue que Yanet García pasó de ser la chica del clima a crear contenido para adultos?

Antes de convertirse en empresaria digital, Yanet García se dio a conocer en 2014 como presentadora del pronóstico del clima en una televisora local de Monterrey. Su carisma frente a cámaras la llevó a volverse viral en cuestión de meses, primero en México y después a nivel internacional.

Ese impulso la llevó a sumarse al programa Hoy, de Televisa, donde su segmento se convirtió en uno de los favoritos del público. Paralelamente, construyó una carrera como conductora, actriz y empresaria del fitness, fundando su propia academia de modelaje y certificándose como health coach.

Su versatilidad también la llevó al cine, participando en cintas como Sharknado 5: Global Swarming, Bellezonismo y ¡Qué huevos, Sofía!. Sin embargo, fue su incursión en el contenido para adultos la que terminaría por transformar por completo su situación financiera.

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Yanet García, / Redes sociales

¿Cuánto le ha dejado a Yanet García su contenido para adultos?

Yanet García contó que lleva cinco años publicando contenido exclusivo, plataforma en la que, según explicó, nunca ha mostrado desnudos, pero que aun así le ha generado ingresos que superaron sus propias expectativas.

“Me ha cambiado la vida, estoy muy agradecida a pesar de que nunca he hecho un desnudo, a la gente le gusta mi contenido”, expresó la modelo dentro de la casa.

La regiomontana detalló que su contenido se basa en sesiones de lencería, trajes de baño y producciones sensuales que realiza cada tres meses junto a un equipo completo de trabajo.

“Tengo mi equipo de trabajo, hago producciones como cada tres meses, producciones súper grandes, viajo con mi equipo, tengo un equipo como de 20 personas y pues súper bien”. Yanet García

Yanet García enseña cómo lucía antes del ejercicio: así era la ‘Chica del Clima’. / Foto: Redes sociales

¿Qué ha logrado Yanet García gracias a su contenido para adultos?

Aunque evitó dar cifras exactas sobre sus ganancias, Yanet fue clara al asegurar que el negocio le permitió cumplir metas que antes parecían lejanas, entre ellas la compra de su propiedad en Manhattan.

Yanet García “No me gusta hablar de números pero sí me va muy bien la verdad, o sea me compré mi departamento en Manhattan, he cumplido muchos sueños personales, profesionales”.

La modelo también le contó a su compañera Karina que nunca imaginó el alcance que tendría su contenido, y que todo comenzó de forma espontánea, con una sesión de fotos en lencería que subió sin muchas expectativas y que terminó por volverse, en sus palabras, una locura.

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Yanet García vive en un lujoso departamento en Manhattan, Nueva York, con vistas privilegiadas y amenidades de primer nivel. / Instagram

¿Qué proyectos tiene Yanet García además de su contenido para adultos?

Yanet García adelantó que parte del capital generado por sus producciones lo está destinando a un nuevo proyecto empresarial: una compañía de suplementos que planea lanzar en Nueva York.

“Me encanta ser una mujer multifacética y romper con estereotipos”, confesó, dejando claro que su ambición va más allá del contenido para adultos y que busca consolidarse en distintos sectores del mundo de los negocios.

Días antes de ingresar a La casa de los famosos México, el pasado 18 de julio, Yanet compartió un mensaje reflexivo sobre su trayectoria, desde sus orígenes en Nuevo León hasta su vida actual en Manhattan.

“Hay personas que ven una ciudad. Yo veo años de sacrificios, decisiones difíciles, puertas cerradas y una promesa que un día me hice a mí misma: nunca dejar que el lugar donde nací definiera el lugar al que podía llegar”, escribió en aquel momento.