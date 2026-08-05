Novia de Yahir habría explotado contra Yanet García tras ventilarse presunto coqueteo, ¿celos?: FOTO

El drama de ‘La casa de los famosos México 2026’ ya estaría afectando a los allegados de los habitantes. Y es que, recientemente, ha comenzado a circular el ataque que la pareja de Yahir habría hecho contra Yanet García tras ventilarse un presunto coqueteo entre ellos. Te contamos lo que se sabe.

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Yanet García está con Yahir en La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

El presunto ataque de la pareja de Yahir contra Yanet García, habitante de ‘La casa de los famosos México 2026’

Como se sabe, Yanet García fue una de las nominadas durante la primera semana en ‘La casa de los famosos México 2026’. Tras haberse salvado, se viralizó un mensaje que Cristina Lliteras, pareja y madre del hijo menor de Yahir, presuntamente habría hecho en contra de la conductora.

En dicho post, Literas presuntamente se habría quejado de la estancia de García dentro del reality. Supuestamente, habría subido una foto de ella con el siguiente comentario: “Neta sigue ahí sola como Rambo. ¿A qué fue?”.

Si bien no se ha podido corroborar la veracidad de esta publicación, muchos aseguran que sí fue real. Cabe destacar que la mujer no pertenece a la industria del espectáculo, tiene su perfil de Instagram en privado.

En internet se teoriza que Cris sigue molesta con Yanet por el supuesto coqueteo que hubo entre ella y Yahir hace algunos años. A raíz de este tema, ha comenzado a resurgir el comentario que él le habría hecho a la famosa en su momento.

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Mensaje atribuido a la novia de Yahir / Redes sociales

¿Yahir le coqueteó a Yanet García en el pasado?

En redes sociales, ha circulado la imagen de una interacción que Yahir y Yanet García habrían tenido en Instagram en el pasado. Según se dice, todo ocurrió hace siete años, poco después de que ella terminara una relación por culpa de los torneos de videojuegos. El cantante le habría comentado lo siguiente en una publicación:

“No sé qué premio vaya a ganar aquel vato en su competencia, pero apuesto lo que quieran que no está mejor que esto”. Yahir

En respuesta, la llamada ‘Chica del clima’ le puso: “Aww, gracias”. En su momento, este gesto pasó desapercibido. Sin embargo, ahora muchos lo han relacionado con el presunto reciente ataque de la pareja de Yahir.

Al menos por lo que la gente ha podido ver en ‘La casa de los famosos México 2026’, el cantante y la presentadora no han tenido interacciones más allá de simples pláticas triviales. Solo en una ocasión causaron controversia cuando ella se acercó a él para pedirle ayuda con una receta de cocina. En aquel entonces, Aldo Rendón la “paró en seco”.

¿Quién es la novia de Yahir, integrante de ‘La casa de los famosos México 2026’?

Cristina Lliteras es una mujer originaria de Sonora. No pertenece al mundo artístico. Su nombre se hizo conocido por la relación de más de 10 años que mantiene con Yahir, quien actualmente está en ‘La casa de los famosos México 2026’. Debido a que no es una figura pública, se desconoce mucho de su vida privada.

Su romance se hizo público en 2016, cuando anunciaron la espera de su primer hijo en común. No obstante, diversos medios apuntan a que llevan más tiempo juntos. De acuerdo con lo dicho por el propio cantante, se conocieron durante su juventud.

La ha descrito como una persona que siempre lo ha apoyado en cada uno de sus proyectos. Señaló en su momento que ella suele ser alguien tranquila, aunque a veces llega a ser celosa. También declaró, sin entrar en detalles, que han superado etapas difíciles.

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