Lupita Villalobos responde a Aldo Rendón tras críticas por hablar de su divorcio: “No ha visto el pódcast”

Lo que comenzó como una opinión dentro de La casa de los famosos México terminó llegando hasta TikTok. Aldo Rendón cuestionó que Lupita Villalobos siga hablando de su divorcio, pero la influencer no se quedó callada y respondió con un mensaje que ya está dando de qué hablar entre los fans del reality y de Las alucines.

Mira: Lupita Villalobos desmiente infidelidad de su esposo, pero... ¿sí habrá divorcio? “Un momento complicado”

¿Qué dijo Aldo Rendón sobre Lupita Villalobos y Las alucines en La casa de los famosos México?

Aldo Rendón generó conversación dentro de La casa de los famosos México al expresar su opinión sobre Las alucines, el popular proyecto digital encabezado por Lupita Villalobos y Quesito. Durante una charla con otros habitantes del reality, el asesor de imagen cuestionó el tipo de historias que suelen compartir las influencers en sus contenidos.

El participante señaló que no le resulta atractivo que gran parte de las anécdotas giren en torno al divorcio y la vida personal de Lupita Villalobos. Incluso lanzó una crítica directa al afirmar: “Me da hueva que cuenten del marido, de la Lupita, como que...”, comentario que rápidamente llamó la atención de los seguidores del programa.

Aldo Rendón también consideró que una experiencia personal no debería convertirse en el tema principal de una carrera en redes sociales. “No puedes hablar de tu divorcio toda la vida”, expresó. Sus declaraciones no tardaron en viralizarse y llegaron hasta Lupita Villalobos, quien posteriormente respondió a los comentarios a través de sus redes sociales.

Lee: Lupita Villalobos revela detalles sobre presunta infidelidad de su esposo y su distanciamiento,

¿Cómo respondió Lupita Villalobos a las críticas de Aldo Rendón?

Luego de que Aldo Rendón criticara en La casa de los famosos México que Lupita Villalobos siga hablando sobre su divorcio en sus contenidos, la influencer decidió responder a través de un video publicado en TikTok. Sin embargo, lejos de engancharse en una polémica, tomó la situación con humor y fiel a su estilo relajado.

Lupita Villalobos “Aldo Rendón dice que qué oso Las alucines y sobre todo Lupita Villalobos, porque de lo único que habla es de su divorcio, que Las alucines es de lo que se trata. Y efectivamente, chamacos, yo vengo a confirmarlo. Para los que no conocen a Las alucines, es un pódcast que tiene dos años, cada lunes tenemos nuevo episodio, pero en cada nuevo episodio siempre repetimos la misma historia”

Durante su respuesta, Lupita Villalobos bromeó sobre el tema y aseguró que las personas divorciadas también tienen derecho a contar sus experiencias cuantas veces quieran. Incluso aprovechó el momento para hacer referencia al éxito de Las alucines, el pódcast que comparte con Quesito, y agradecer la publicidad involuntaria que recibió gracias a los comentarios del participante del reality.

Lupita Villalobos “Tú puedes entrar y a buscar ahí en nuestro contenido y vas a ver títulos de cada episodio, de que papás o haters, celosas, lo que tú quieras, es solo un gancho, porque al final tú le vas a dar clic y vamos a estar hablando de mi divorcio. Creo que las divorciadas tenemos derecho a existir, a hacer nuestros propios pódcast donde podemos repetir esta historia una y mil veces más”

Mire: ¿Lupita Villalobos confirma divorcio? La frase en pódcast que desató rumores en plena crisis matrimonial

¿Lupita Villalobos está enojada con Aldo Rendón por hablar de su divorcio?

Pese a la intensidad de las declaraciones que se escucharon dentro del reality, Lupita Villalobos aseguró que no existe una rivalidad con Aldo Rendón y pidió a sus seguidores no convertir el intercambio de opiniones en una pelea.

La influencer explicó que, desde su perspectiva, Aldo simplemente habló sobre lo que conoce de ella a través de las redes sociales y que probablemente no está familiarizado con todo el contenido de Las Alucines.

“Puro cotorreo, no se ataquen (…) Nada en contra de Aldo Rendón, él genuinamente se nota que no ha visto el pódcast y todo bien, está dando su opinión. A parte, siento que habló de lo más relevante que se puede ver de mí en redes y ni ped*, yo tengo un pasado, sí tengo cola que me pisen, eso es lo que sabe de mí y está bien, ¿tú crees que me afecta? Disfruten el contenido y el cotorreo que está pasando en ‘La casa de los famosos’”, añadió.

La respuesta de Lupita Villalobos a Aldo Rendón no parece anunciar una guerra entre ambos. Más bien, la tiktoker decidió tomarse la situación con humor y dejar que sean sus seguidores quienes disfruten del choque de opiniones que surgió gracias al reality.

Mira: ¿Engañaron a Lupita Villalobos? Filtran presuntas pruebas de infidelidad 8 meses después de su boda

¿Qué son Las alucines y por qué Aldo Rendón las criticó?

Las alucines es el proyecto digital encabezado por Lupita Villalobos y Quesito, quienes se hicieron populares por sus conversaciones cargadas de anécdotas personales, historias de relaciones, experiencias cotidianas y situaciones que comparten con su particular sentido del humor.

El formato se basa en contar experiencias de vida y hablar de temas con los que su audiencia puede sentirse identificada. Entre las historias que más han llamado la atención se encuentran precisamente las relacionadas con parejas, rupturas, infidelidades y divorcios.