‘Quesito’ Quezada ¿cortó con su novio? En jaque ‘las Alucines’, tras presunta infidelidad a Lupita Villalobos

Una nueva polémica cubre a ‘las Alucines’, y es que tras los rumores de una presunta infidelidad a Lupita Villlalobos, mismos que fueron negados por ella misma, ahora es Kass Quezada ‘Quesito’, quien podría tener problemas con su actual pareja. Las especulaciones se desataron en redes sociales por una peculiar razón. ¿Qué pasó exactamente?

Las Alucines dieron el adiós en su último pódcast / Instagram

¿Por qué acusaban de infidelidad Juan Luis, esposo de Lupita Villalobos, de ‘las Alucines?

La polémica comenzó cuando los influencers conocidos como El rey tocino y Reina venenosa compartieron información que, según afirmaron, provenía de fuentes cercanas a la pareja. En sus publicaciones indicaron que Juan Luis supuestamente le habría sido infiel a Lupita Villalobos durante un viaje a Monterrey.

Según estas versiones, la influencer se habría enterado de la presunta traición hace algunas semanas, lo que habría desatado una fuerte crisis en su relación. Incluso, la creadora de contenido ‘Holly milk house’ aseguró en un video que ambos estarían evaluando la posibilidad de iniciar un proceso de divorcio.

Supuesta y alegadamente el esposo de Lupita Villalobos, sí, nuestra alucin, le fue infiel. Así como lo oye y actualmente estarían por iniciar el proceso de divorcio. Holly milk house

Casi de manera inmediata, Lupita Villalobos reaccionó a tales rumores, y aunque negó rotundamente un episodio de infidelidad, sí aceptó que la relación no pasa por su mejor momento: “ ¿Despierto y veo el internet y resulta que ‘me fueron infiel’? ¿QUÉ? Claro que NO! Juan no me ha sido infiel tranquilos ”, escribió Villlalobos.

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Lupita Villalobos niega infidelidad / IG: lupitavillalobossbeltran y canva

¿'Quesito’ Quezada terminó con Arturo Madrazo, mejor conocido como ‘Arturito’?

Tras el revuelo de Lupita Villalobos y la presunta infidelidad de su todavía esposo, ahora, Kass Quezada, conocida como ‘Quesito’ por su participación en ‘las Alucines’, ha generado una ola de especulaciones sobre una posible ruptura con su novio, el tatuador Arturo Madrazo, ‘Arturito’, luego de que ambos eliminaran rastros de su relación en Instagram.

Dichos detalles fueron captados por fans y seguidores de la influencer, pues notaron que ‘Quesito’ ya no sigue a Arturo en sus redes sociales y viceversa. A esto se sumó la desaparición de varias fotografías en las que ambos aparecían juntos.

Usuarios en redes sociales, atentos a cada detalle, también señalaron que figuras cercanas a Kass, como Lupita Villalobos y el creador de contenido conocido como ‘Un tal Fredo’, dejaron de seguir al tatuador. Este tipo de acciones desataron las especulaciones.

Hasta el momento, ni Kass Quezada, ni Arturo Madrazo han hecho declaraciones que confirmen o desmientan una ruptura , lo que ha contribuido a alimentar aún más las teorías entre los fans.

Una de las teorías más repetidas es, en definitiva, la que señala que esto fue más una acción de “solidaridad” de ‘Quesito’, tras los problemas que tiene Lupita Villalobos en su matrimonio.

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¿Quesito y Arturito terminaron? / IG: arturo_madrazo y kassquezada

¿Quién es Kass Quezada, mejor conocida como ‘Quesito’?

Kass Quezada, conocida como ‘Quesito’, es una creadora de contenido e influencer mexicana que se ha hecho popular en redes sociales durante los últimos años. Su crecimiento se consolidó tras formar parte de ‘las Alucines’, donde comparte micrófonos con Lupita Villalobos y otras figuras.

Además de su participación en este pódcast, ‘Quesito’ ha colaborado con otros creadores de contenido y ha sido invitada a distintos eventos y proyectos dentro del mundo del entretenimiento en línea.

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