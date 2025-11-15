Preocupación por famosa mexicana: confiesa que recayó en la depresión y manda alarmante mensaje a sus fans

Una de las influencers más populares del momento encendió las alertas entre sus fans luego de confesar que volvió a sufrir un fuerte episodio de depresión, pese a estar en la cúspide de su carrera. La joven, quien saltó a la fama por su carisma y humor, compartió un mensaje desgarrador que generó preocupación y apoyo en redes sociales.

En México, 3.6 millones de personas adultas padecen de depresión. / Pixabay

¿Cómo reveló Kass Quezada, ‘Quesito Oaxaca’ de ‘Las alucines’ que volvió a caer en depresión pese a su fama?

Kass Quezada, la influencer que se ha ganado el cariño de miles en redes sociales bajo el nombre de Quesito Oaxaca, sorprendió a todos al revelar que atraviesa un nuevo episodio de depresión. Esta confesión ocurrió en el pódcast Las alucines, en el capítulo titulado ‘Somos famosas’, donde junto a Lupita Villalobos reflexionó sobre los retos de ser creadora de contenido.

Durante la charla, Kass explicó que la presión por mantenerse vigente y las críticas constantes la llevaron a un estado emocional complicado. “Mi comunidad me salvó, realmente me salvaron. Yo tenía depresión y hoy tengo depresión otra vez. Me dan ganas de llorar porque fue mucho, mucho, mucho”, confesó entre lágrimas.

La influencer de 28 años no es ajena a hablar de salud mental, pues en el pasado ya había compartido que sufrió depresión cuando trabajaba en gobierno. Sin embargo, este 2025, pese a los éxitos y la popularidad, la enfermedad volvió a tocar su puerta.

¿Qué provocó la recaída en la depresión de Kass Quezada en pleno éxito como influencer?

En su conversación con Lupita Villalobos, Kass Quezada fue muy clara: la exposición pública y la autoexigencia fueron detonantes. “Ya no estaba acostumbrada a que la gente me hablara mal, entonces siento yo que fue eso y también siento que fue esa autoexigencia que me puse yo la que me llevó a que se me cruzara el cable un poco”, explicó.

Además, reconoció que el hate en redes sociales la afectó más de lo que imaginaba. “Creo que fue la exposición otra vez a creer que yo era basura, que se me volteó el cerebro, la neta se me volteó”, dijo con total honestidad.

A pesar de todo, Kass también agradeció la nobleza de su comunidad: “Cuando regreso, me doy cuenta de esa nobleza de la gente que hay en redes que digo: ‘güey, vale la pena’”.

¿Qué enfermedad tiene Kass Quezada además de la depresión que confesó públicamente?

Aunque Kass Quezada ha mencionado que su médico sospecha de algún grado de autismo, no existe un diagnóstico confirmado. Lo que sí ha compartido abiertamente es su lucha contra la depresión, una condición que ha marcado distintas etapas de su vida y que este año volvió a aparecer.

La influencer aprovechó el espacio para pedir empatía: “También pienso que no se te puede olvidar que yo también soy gente, no soy un chango, no soy un robot, no soy nada”, expresó, dejando claro que detrás de las cámaras hay una persona con emociones.

Lupita Villalobos, compañera de Kass en el pódcast, coincidió en que la exposición pública trae consigo críticas duras: “Al estar más expuesta, les caemos gordas a más personas. Yo de verdad cuando leo cosas tan horrendas de mí, es horrible, pero al final digo: ‘ay, ya’”, comentó.

Por su parte, los fans de Quesito Oaxaca inundaron las redes con mensajes de apoyo, recordándole que no está sola y que su sinceridad es un ejemplo para quienes también luchan contra problemas de salud mental.

Así lo dijo Kass Quezada:

¿Quién es Kass Quezada, la influencer mexicana que habló sobre su salud mental y rompió el silencio?

Kass Quezada es una creadora de contenido originaria de Tamaulipas, México, nacida el 25 de agosto de 1997. Tiene 28 años y se ha convertido en una de las influencers más queridas en redes sociales gracias a su autenticidad, carisma y cercanía con sus seguidores. Su cuenta más popular es @quesito_oaxaca en TikTok, donde acumula más de 6 millones de seguidores, además de tener presencia en Instagram y YouTube.

Kass Quezada es co-creadora y conductora del exitoso pódcast Las alucines, junto a Lupita Villalobos. En este espacio comparten anécdotas personales, reflexiones sobre la vida y experiencias como influencers. El pódcast se ha convertido en un referente por su tono honesto, divertido y “alucinante”

Además de su propio proyecto, Kass ha sido invitada a programas como Un tal Fredo, donde compartió experiencias personales sobre violencia y superación, mostrando una faceta vulnerable que generó gran empatía en redes sociales.