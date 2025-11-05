Influencer de 31 años encontrada muerta en una bañera; su caso se investiga como posible asesinato

El mundo de las redes sociales vuelve a vestirse de luto. Y es que, tras la trágica muerte de la influencer María José Ardila por ingerir mucho alcohol en un reto, otra creadora de contenido fallece trágicamente. Se trata de Iris Hsieh, quien también fungía como modelo para una página de contenido para adultos. Su deceso se está investigando como un homicidio.

¿Qué le pasó a la influencer Iris Hsieh y por qué su muerte se está investigando como un asesinato?

Todo ocurrió a finales de octubre. De acuerdo con reportes de diversos medios internacionales, la influencer Iris Hsieh fue encontrada sin vida en la bañera de su habitación en el hotel Kuala Lumpur, en Malasia.

Al principio, se pensaba que la joven había sufrido una “muerte súbita”. No obstante, con el pasar de las investigaciones, se ha empezado a contemplar la posibilidad de presuntamente haya sido asesinada. Incluso, ya se tiene al primer sospechoso.

Se trata de Namawee, un rapero de Malasia. Y es que él fue la última persona en verla con vida; también fue quien dio aviso a las autoridades. Según su versión, intentó reanimarla antes de que llegaran las autoridades.

Durante las investigaciones, se encontraron sustancias ilícitas en la habitación, por lo que fue arrestado para esclarecer esta situación. Se desconoce cuál es su estado legal actualmente.

¿Quién es el presunto culpable del asesinato de la influencer Iris Hsieh?

Hasta el momento, Namawee, de 42 años, es el único sospechoso de la muerte de Iris Hsieh. Sin embargo, previo a su detención, el artista se dijo muy triste por el deceso de su amiga y negó haber ingerido alguna sustancia ilícita cuando esta murió, según compartió en sus redes.

“Me siento profundamente apenado por la muerte e Hsieh. La ambulancia tardó casi una hora en llegar. La verdad saldrá a la luz cuando se difunda el reporte policial, lo que podría demorar entre dos y tres meses”, manifestó en sus redes sociales.

Cabe destacar que Namawee ya había tenido problemas con las autoridades anteriormente. En 2021, lanzó una canción muy controversial en la que se burla de la gente china que es “nacionalista”. Lo que le valió muchas críticas y hasta amenazas de un posible arresto.

En múltiples ocasiones, se ha descrito como un músico “revolucionario” que no tiene “censura o limitaciones”. Su reciente detención ha causado todo un revuelo en redes sociales y es que, al momento de su aprehensión, encontraron rastros de sustancias ilícitas en su cuerpo.

¿Quién era la influencer Iris Hsieh?

Hsieh Yu-hsin, mejor conocida en redes sociales como Iris Hsieh o ‘la Diosa enfermera’, fue una influencer y modelo de páginas para adultos. Era originaria de Taiwan y tenía 31 años al momento de su muerte.

Si bien estudió enfermería y la ejerció por un tiempo, poco después se enfocó por completo en crear contenido para redes sociales. Su cuenta de Instagram cuenta con 546 mil seguidores.

Había viajado a Malasia para hacer una colaboración con Namawee para un video musical. Ellos ya habían trabajado juntos en el pasado. Ella apareció en su video musical ‘China reggaeton’ del 2020.

