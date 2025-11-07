Influencer muere tras recibir disparo; testigo que intentó salvarla rompe el silencio, ¿quién era Bárbara Borges?

Otra tragedia se cierne sobre el mundo de las redes sociales. Y es que hace poco se reportó la muerte de Bárbara Borges, una influencer de origen brasileño de 28 años, tras recibir un disparo mientras viajaba en un taxi. Esto es todo lo que se sabe.

Influencer Bárbara Borges / Redes sociales

¿Cómo murió Bárbara Borges?

El pasado 31 de octubre, Bárbara Elisa Yabeta Borges, mayormente conocida en redes sociales solo Bárbara Borges, viajaba a bordo de un taxi por las calles de Río de Janeiro cuando, de repente, se vio envuelta en un tiroteo y recibió un disparo en la cabeza. De acuerdo con los primeros reportes, el vehículo atravesó en una confrontación entre bandas rivales.

En entrevista para el medio ‘The Sun’, el chófer habló de lo ocurrido. Indicó que, cuando escuchó los disparos, se escondió y le dijo a la influencer que hiciera lo mismo. Sin embargo, en algún punto, escuchó una especie de “estallido”; poco después descubrió que la joven estaba herida.

La auxilió y luego la llevó al hospital más cercano para que la atendieran. Resaltó que la joven de 28 años se “aferraba a la vida”.

“Estaba desesperado por su vida. Ella hacía algunos ruidos, intentaba respirar. En ese momento solo quería salvarle la vida (…) Más adelante vi un coche de policía y me guiaron hasta el hospital. Se oyeron muchos disparos, sentí como si hubieran lanzado una bomba contra mi coche”, expresó.

Si bien Bárbara llegó con vida al hospital, murió poco después por la gravedad de su herida. Hasta el momento, sus familiares no se han pronunciado. En tanto que las autoridades continúan investigando el caso para atrapar a los responsables.

Influencer Bárbara Borges / Redes sociales

¿Bárbara Borges predijo su muerte?

Algo que llamó la atención entre sus seguidores es que, días antes de su muerte, Bárbara Borges lanzó un mensaje que tomó otro significado tras lo ocurrido. Y es que la influencer lanzó una reflexión sobre la vida.

“Cuida de quienes te escuchan. Lo que tiene precio, lo recuperamos. Lo que tiene valor, cuando desaparece, se lleva una parte de nosotros con él”, manifestó.

Para muchos, sus palabras fueron una señal de que, de alguna manera, la joven ya presentía que iba a perder la vida, lo que causó aún más tristeza en redes sociales.

Influencer Bárbara Borges / Redes sociales

¿Quién era Bárbara Borges?

Bárbara Elisa Yabeta Borges era una influencer originaria de Río de Janeiro, Brasil. Tenía 28 años al momento de su muerte. Se hizo popular en redes sociales por su contenido relacionado con la naturaleza y los viajes.

Tan solo en Instagram contaba con casi 20 mil seguidores. Se desconoce si tenía pareja o hijos. Era sumamente unida con su familia. Días antes de su muerte, había posteado una foto con su abuela: “88 años de mi amor”, escribió.

