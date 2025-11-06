Sentencian a prisión a mujer por la muerte de famosa actriz, tras inyectarle silicón en glúteos: ¿Quién es?

A inicios de este 2025, Alfredo Adame, en exclusiva con TVNotas, acusaba a Karla Sofía Gascón por promover un cirujano plástico falso, el cual, habría sido presuntamente culpable de la muerte de al menos siete personas. El asunto de la “cirugía plástica” o los retoques estéticos que algunas celebridades se realizan llegan a tener su propio riesgo. Hace unos meses, una reconocida actriz murió tras ser inyectada en los glúteos por una mujer que presuntamente era una especialista en el tema. A más de medio año de aquel momento, la justicia dictó una dura sentencia contra ella. ¿De quién se trata?

Pixabay

¿Qué famosa actriz murió tras ser inyectada con silicón en parte de su cuerpo?

En marzo de este 2025 se hizo viral la noticia de la muerte de Cindyana Santangelo, una famosa actriz de 58 años que había participado en series muy conocidas como:



CSI: Miami,

ER y,

Married with Children.

Santangelo murió en marzo de 2025 en su residencia de Malibú después de recibir las inyecciones fatales, que también eran ilegales.

Según la Fiscalía y testimonio del propio esposo de Cindyana, la encargada de llevar a cabo ese proceso, fue Libby Adame, quien tras aplicar dichas inyecciones, huyó del lugar cuando la actriz comenzó a convulsionar, dejando a la víctima sin asistencia médica inmediata.

Te puede interesar: Arnold Schwarzenegger recuerda el error de los médicos en una cirugía que casi le cuesta la vida

Cindyana Santangelo, actriz que murió tras ser inyectada con silicón / Redes sociales

¿Quién es Libby Adame y qué otros antecedentes enfrenta?

La condena de esta semana no es la primera que enfrenta Libby Adame. En 2024 fue declarada culpable de homicidio involuntario por la muerte de Karissa Rajpaul, una joven de 26 años que falleció en 2019 tras un procedimiento similar realizado en Sherman Oaks. En aquel entonces, Adame recibió una sentencia de cuatro años y cuatro meses, mientras que su hija y asistente, Alicia Galaz, fue condenada a tres años y ocho meses.

Ambas mujeres cumplieron parte de su condena bajo monitoreo electrónico, lo que permitió que Adame quedara en libertad y retomara sus actividades poco más de un año después.

Durante el juicio, los fiscales presentaron videos de seguridad de 2018 donde se observa a Adame huyendo de un salón en South Gate, mientras los paramédicos atendían a una mujer que también falleció tras una inyección de silicona. Aunque ese caso no fue procesado penalmente en su momento, sirvió como evidencia del patrón de comportamiento negligente y temerario de la acusada.

Te puede interesar: ¿Paty Muñoz regresó de la muerte tras una cirugía? confiesa que “vio el infierno”

Libby Adame condenada a prisión tras aplicar inyecciones de silicón / Redes sociales y canva

¿Qué sentencia recibió Libby Adame, tras causar la muerte de la actriz Cindyana Santangelo?

En la corte de Los Ángeles, el esposo de la víctima, Frank Santangelo, narró los últimos momentos de su esposa, describiendo cómo Adame escapó cuando comenzó la emergencia médica. La Fiscalía sostuvo que Adame actuó con conocimiento del riesgo y desprecio por la vida humana , un argumento que convenció al jurado de declararla culpable de asesinato en segundo grado y ejercicio ilegal de la medicina.

El abogado defensor, J. Michael Flanagan, insistió en la inocencia de su clienta, alegando que Adame no aplicó la inyección mortal y que trabajaba únicamente como “consultora” para médicos certificados en México. Sin embargo, la Fiscalía demostró que no existía registro alguno que acreditara esas supuestas colaboraciones y que Adame había realizado múltiples procedimientos sin licencia en el estado de California .

Además de la condena por asesinato, el jurado agregó el agravante de causar lesiones graves, lo que podría extender la pena total más allá del mínimo obligatorio de 15 años, y hasta enfrentar cadena perpetua.

Lee: Muere querida empresaria e influencer a los 40 años de edad ¡durante una triple cirugía estética!