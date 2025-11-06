¿Paty Muñoz regresó de la muerte tras una cirugía? confiesa que “vio el infierno”

La cantante Paty Muñoz, conocida por su relación con José Manuel Figueroa y por su paso en la música mexicana, sorprendió al revelar que estuvo al borde de la muerte luego de una cirugía estética. La intérprete confesó que una intervención de aumento de senos casi termina en tragedia debido a complicaciones con la anestesia.

¿Qué le pasó a Paty Muñoz en su cirugía de implantes de senos?

Durante una entrevista reciente, Paty Muñoz relató que los médicos entraron en pánico al no poder despertarla tras la operación. Desde entonces cualquier cirugía le da terror.

“Me da miedo. Costó trabajo que regresara de la anestesia. Fue poquito tiempo, pero fue un pequeño riesgo. La anestesia general siempre es un riesgo, te hagas lo que te hagas”, compartió.

La cantante reveló que los doctores incluso le recomendaron dejar el cigarro, pues eso pudo haber complicado su recuperación. “Me dijeron: ‘Nos costó trabajo despertarte, deja de fumar’. Le bajé mucho al cigarro después de eso. Fue en 2019”, explicó.

La cantante Paty Muñoz confiesa la terrible experiencia que sufrió en una cirugía de implantes de senos, en la cual tuvo complicaciones con la anestesia. / Redes sociales

Mira: Ime Garza Tuñón responde a Paty Muñoz y a Damaris Rojas por presunto robo de pista musical

¿Qué vio Paty Muñoz durante la cirugía en la que casi muere por complicaciones con la anestesia?

La cantante Paty Muñoz asegura que enfrentó fuertes momentos tras la intervención y vio el “infierno”

Paty Muñoz detalló que durante esos minutos en los que estuvo inconsciente, tuvo una experiencia aterradora que aún recuerda con claridad. “Estaba en un sueño horrible, claro que lo recuerdo, era un lugar un poquito feo, desesperante. Era como, no sé cómo decirlo, había lodo y cabezas saliendo del lodo llorando, como de película, como un infierno... pero cambiemos de tema”, narró a “De primera mano”

La experiencia, según contó, le dejó una profunda reflexión sobre la vida y la muerte. Desde entonces, Paty se mantiene más consciente de los riesgos que implican los procedimientos estéticos.

¿Quién es Paty Muñoz, cantante que estuvo al borde de la muerte en cirugía estética?

Paty Muñoz, nacida el 10 de mayo de 1968 en la Ciudad de México, es una cantante, actriz, modelo y empresaria mexicana.

A lo largo de su trayectoria ha trabajado en televisión, cine y música, además de ser reconocida por formar parte del grupo musical “Las bandidas”, con el que ha participado en distintos proyectos artísticos y escénicos.

Su carrera no ha estado exenta de controversias. Recientemente, Paty Muñóz generó polémica al acusar públicamente a Imelda Garza Tuñón, viuda de Julián Figueroa, de utilizar sin autorización pistas musicales de Las Bandidas durante una presentación en Monterrey.

La artista calificó el hecho como un “robo” y expresó su indignación por el uso indebido de arreglos que incluían su voz y su nombre.

Además, su nombre ha estado ligado a otros escándalos, como el que involucra a Ninel Conde, quien en su momento la señaló de haber tenido una relación con José Manuel Figueroa mientras aún eran pareja.

Sin embargo, Paty siempre ha negado dichas acusaciones, asegurando que cuando mantuvo un vínculo con Figueroa, él ya había rotó su relación con Ninel Conde.

Checa: Paty Muñoz explota contra Ninel Conde después de que ésta dijera que José Manuel Figueroa le fue infiel con ella