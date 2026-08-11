Una influencer de 25 años se quita la vida durante transmisión EN VIVO: ¡Así fue el fuerte momento! VIDEO

A solo unos días de que el influencer mexicano César Gastélum fuera asesinado durante una transmisión en vivo, el mundo de las redes sociales vuelve a sufrir una triste pérdida.

La comunidad digital se encuentra de luto por la muerte de una querida influencer de apenas 25 años, quien falleció durante una transmisión en vivo el pasado 5 de agosto. Con miles de seguidores y una importante trayectoria, todos se preguntan: ¿Por qué lo hizo?

¿Qué habitante de “el exilio” regresó a La casa de los famosos México 2026? / Pixabay

¿Quién es la influencer que se quitó la vida durante transmisión EN VIVO?

Se trata de Mina Chan, una influencer japonesa de 25 años, quien estremeciera a toda la comunidad digital, luego de que se quitara la vida durante una transmisión en vivo hace una semana.

La familia de la creadora confirmó su fallecimiento este martes 11 de agosto mediante una publicación en Instagram:

Por último, queremos expresar nuestro más profundo agradecimiento a todos los amigos de nuestra hija que fueron cercanos a ella, a todos los que la apoyaron y animaron, y especialmente a los amigos que ayudaron a nuestra familia durante este difícil momento. Familia de Mina Chan

Además de la despedida, la familia de Mina Chan también envió un fuerte mensaje a todos aquellos que “ le hicieron la vida difícil ” a la creadora de contenido durante las últimas semanas. ¿Qué más pasó?

Te puede interesar: Famosa influencer anuncia muerte de su bebé; entre lágrimas dice: “No le encuentro sentido a nada”| VIDEO

Mina Chan, influencer que se quitó la vida / Redes sociales

¿Por qué la influencer Mina Chan se quitó la vida durante transmisión EN VIVO?

Mina Chan había estado recibiendo una ola de críticas relacionadas a su gusto por el K-pop, algo que terminó afectándola de manera directa y resultando en este trágico hecho.

En el mensaje compartido por su familia, culparon de importante manera a toda la comunidad digital que la atacó, asegurando que ese fue uno de los principales motivos por el que Mina habría tomado esa decisión:

Nos duele profundamente no haber podido cumplir nuestra promesa de celebrar su cumpleaños juntos. Nuestra hija quedó profundamente herida por los mensajes críticos que recibió en las redes sociales. Se sintió como si le negaran su derecho a vivir y, finalmente, decidió quitarse la vida. Familia de Mina Chan

Las palabras de sus familiares generaron un amplio debate entre internautas, ya que sí creen que los mensajes en redes fueron parte fundamental de la decisión de Mina, pero también atribuyen un porcentaje de culpa a los parientes de ella. ¿Qué pesó más?

Lee: Se quita la vida influencer e hija de famoso conductor de TV; así anunciaron su muerte en vivo: VIDEO

مينا تشان (25 عام) فتاة يابانية معروفه على الانترنت ومعجبة كبيرة بفرقة كي بوب ENHYPEN وخصوصًا العضو NI-KI



في حفل في امريكا اعطت العضو sunoo باقة زهور له وطلبت منه ايصال باقة اخرى لنجمها المفضل العضو NI-KI لكنه كان مشغول مع معجبين اخرين فأعاد sunoo باقة الزهور لمينا بينما كانت هي… pic.twitter.com/xW0mdoK0JP — Saif (@diol2n) August 7, 2026

¿Qué contenido hacía Mina Chan en redes sociales?

Mina Chan había logrado reunir una considerable cantidad de seguidores en diferentes plataformas digitales. Su cuenta de TikTok contaba con más de 300 mil seguidores, mientras que en Instagram acumulaba alrededor de 150 mil.

La influencer también era reconocida por ser una gran admiradora del grupo surcoreano de K-pop ENHYPEN. Su pasión por la música y la cultura coreana formaba parte de los contenidos que compartía con sus seguidores.

Tal vez te interese: Como Valeria Márquez, influencer transmitió su muerte en vivo y su ex fue detenido: “Él estuvo viendo”