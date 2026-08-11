¿Hay romance entre Kunno y Maza Clan? Picante beso desata polémica y ¡hasta hubo mordida!

Lo que parecía una grabación más de Vida de Rancho terminó convirtiéndose en uno de los temas más comentados en redes sociales. Kunno y Maza Clan protagonizaron un inesperado beso con mordida incluida, una escena que rápidamente se viralizó y que provocó todo tipo de reacciones entre sus seguidores. Mientras algunos lo tomaron con humor y como parte del contenido del pódcast, otros comenzaron a especular sobre lo que realmente ocurrió entre ambos influencers.

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¿Cómo fue el beso entre Kunno y Maza Clan que se volvió viral?

Kunno y Maza Clan sorprendieron a miles de usuarios luego de que se difundiera un adelanto del próximo episodio de Vida de Rancho. En el video promocional se observa a ambos creadores de contenido frente a frente antes de protagonizar un beso que nadie esperaba.

La escena llamó todavía más la atención porque el momento incluyó una mordida, un detalle que rápidamente hizo explotar los comentarios en plataformas como Instagram, TikTok y X. En cuestión de horas, el fragmento comenzó a circular entre cuentas de entretenimiento y usuarios que reaccionaron sorprendidos.

El propio Kunno compartió el adelanto desde sus redes sociales y acompañó la publicación con un mensaje que elevó aún más la expectativa de sus seguidores. El influencer escribió:

“Yo solo les diré que no ha habido un mejor capítulo de ‘Vida de Rancho’ que el nuestro”. Kunno

La publicación acumuló miles de interacciones y generó curiosidad sobre lo que realmente ocurrió durante la grabación del programa.

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¿El beso entre Kunno y Maza Clan fue real o parte de una dinámica del programa?

El video no tardó en dividir opiniones. Mientras algunos seguidores consideraron que todo se trató de una dinámica divertida del pódcast, otros comenzaron a preguntarse qué llevó a los influencers a compartir un momento tan inesperado frente a las cámaras.

La conversación tomó fuerza debido a que Maza Clan, cuyo nombre real es Alan Alapizco, está casado y tiene hijos. Por ello, varios usuarios relacionaron inmediatamente el beso con aspectos de su vida personal y comenzaron a lanzar teorías sobre el contexto real de la escena.

Ante el alboroto que provocó el video, Maza Clan decidió responder directamente a quienes comenzaron a cuestionarlo sobre el significado del beso y aseguró que es heterosexual y que “solo fue un beso”.

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¿Cómo reaccionó Cindy Cornejo, esposa de Maza Clan, al beso viral con Kunno?

La reacción de Cindy Cornejo, esposa de Maza Clan, también llamó la atención luego de que el beso entre el influencer y Kunno se volviera viral en redes sociales. La creadora de contenido compartió una historia que rápidamente despertó la curiosidad de sus seguidores.

La publicación llamó todavía más la atención porque en la imagen Maza Clan aparecía caracterizado con vestido, una peluca rosa y maquillaje, una apariencia poco habitual para el influencer que provocó todo tipo de reacciones entre sus seguidores. Junto a la fotografía, Cindy Cornejo escribió la frase: “Ya empezaban las sospechas y no lo noté”, mensaje que muchos interpretaron como una referencia al inesperado beso de Kunno y Maza Clan durante la grabación de Vida de Rancho.

La publicación dejó ver que Cindy Cornejo estaba al tanto del contexto detrás del comentado beso entre Kunno y Maza Clan y que se lo tomó con humor, lejos de mostrar molestia o preocupación

Kunno por ahora, no ha dicho nada más al respecto.

¿Qué es Vida de Rancho, el programa de YouTube de Maza Clan?

Vida de Rancho es el programa de YouTube y formato de entrevistas/convivencia creado por Maza Clan, donde invita a influencers, cantantes, creadores de contenido y famosos a pasar un día en un ambiente campirano o de rancho.

Durante los episodios suelen realizar retos, bromas, juegos, dinámicas, convivencias y conversaciones relajadas que generan momentos virales.