Igual que Oliver Tree: Influencer muere en accidente de helicóptero en Río de Janeiro, Brasil; filtran FOTOS

A solo unas semanas de la trágica muerte de Oliver Tree y Gaspi en el desplome de un helicóptero en Río de Janeiro, Brasil, otra creadora de contenido es víctima de un hecho similar.

Una querida influencer de apenas 17 años de edad, murió trágicamente junto a su madre y su abuela, luego de que el helicóptero en el que se transportaban, se desplomara repentinamente. Así fue el triste momento.

Muere Influencer junto a su madre y abuela, tras desplome de helicóptero / Redes sociales

¿Qué influencer murió junto a su familia en un accidente de helicóptero?

La influencer colombiana Sofía Murillo, de apenas 17 años, murió el pasado sábado 8 de agosto luego de que el helicóptero turístico en el que viajaba junto a su madre y su abuela se estrellara en una zona boscosa de Río de Janeiro, Brasil.

Uno de los aspectos más dolorosos para la familia fue la manera en que se enteraron de la tragedia. Según reportan, los familiares que permanecían en el hangar esperando el regreso de la aeronave habrían conocido la noticia a través de los medios de comunicación, mientras aguardaban para realizar su propio recorrido.

Sofía tenía casi 300 mil seguidores en diferentes redes sociales, una comunidad que la respaldaba día con día en su aventura como creadora de contenido.

Te puede interesar: ¿Oliver Tree fue secuestrado previo a su muerte? La verdad detrás del rumor y el VIDEO viral

Sofía Murillo, influencer fallecida / Redes sociales

¿Cómo fue el accidente en el que murió la influencer Sofía Murillo?

De acuerdo con información difundida por medios internacionales, Sofía Murillo se encontraba de vacaciones en Brasil junto con varios integrantes de su familia. El viaje tenía como objetivo celebrar el cumpleaños 15 de una familiar.

Como parte de las actividades, la familia había reservado un recorrido panorámico en helicóptero de aproximadamente 20 minutos para contemplar desde el aire algunos de los principales atractivos de Río de Janeiro.

Sofía abordó la aeronave alrededor de las 11 de la mañana junto a su madre, Wendy Manrique, de 37 años, y su abuela, Rocío Cubillos, de 59. Sin embargo, el paseo terminó en tragedia. Al aproximarse a la zona de Vista Chinesa, dentro del Parque Nacional de Tijuca, la aeronave se precipitó hacia una región boscosa y de difícil acceso.

Tras el impacto, el helicóptero se incendió, lo que complicó todavía más las labores de rescate. El Cuerpo de Bomberos de Río de Janeiro recibió la alerta aproximadamente a las 11 de la mañana. Horas después, los equipos de emergencia lograron localizar los restos de la aeronave. No hubo sobrevivientes; además de Sofía, Wendy y Rocío, también murió el piloto, identificado como Alessandro Rocha.

Lee: Aarón Mercury revela la última conversación que tuvo con Oliver Tree, ¿fue durante el accidente? “No sé qué hacer”

Accidente donde murió Sofía Murillo / Redes sociales

¿Quién era Sofía Murillo y qué contenido compartía en redes sociales?

Sofía Murillo era especialmente popular en TikTok, donde reunía más de 200 mil seguidores y compartía contenido relacionado con belleza, cuidado personal y recomendaciones de productos.

También tenía presencia en Instagram, plataforma en la que contaba con casi 50 mil seguidores. Su contenido era similar: maquillaje, productos cosméticos y estilo de vida.

Tal vez te interese: Muerte de Oliver Tree: productor se habría salvado de subir al helicóptero por un presentimiento: “Te debo la vida”