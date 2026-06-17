¿Oliver Tree fue secuestrado previo a su muerte? La verdad detrás del rumor y el VIDEO viral

Mucho se continúa diciendo sobre la muerte de Oliver Tree. De manera oficial, se sabe que falleció en un accidente aéreo en Brasil. En redes sociales, se ha teorizado que, presuntamente, el incidente fue planeado, siendo dos los principales sospechosos; su exdisquera ‘Atlantic Records’ y su exnovia, Melanie Martínez.

La especulación se ha reforzado tras la viralización de un video que apunta a que, supuestamente, fue secuestrado previamente para forzarlo a subir al helicóptero donde perdió la vida. Te contamos todo lo que se sabe.

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Oliver Tree murió en un accidente en Brasil / Redes sociales

¿Cómo fue el accidente aéreo en el que murió Oliver Tree?

Todo ocurrió el pasado 14 de junio. En ese entonces, se reportó un choque de dos helicópteros en una zona urbana en Río de Janeiro, Brasil. Se registró un total de seis víctimas mortales.

Debido al estado de los cuerpos, solo se pudo hacer la identificación correspondiente al revisar la bitácora de cada aeronave. En la primera, viajaban cinco personas, entre ellas, el cantante Oliver Tree. En la segunda, solo estaba a bordo el piloto. Esta es la lista de decesos:

Oliver Tree : Cantante que se hizo famoso en los últimos años por su amistad con Aarón Mercury.

: Cantante que se hizo famoso en los últimos años por su amistad con Aarón Mercury. Gaspi : Influencer argentino.

: Influencer argentino. Lucas Vignali : Productor y cineasta argentino.

: Productor y cineasta argentino. Lucas Brito Chaves : Productor brasileño.

: Productor brasileño. Alexandre Souza y Charles Marsillac: Pilotos de las aeronaves.

Las autoridades siguen investigando para esclarecer las causas. Sin embargo, todo indicaría que fue un “error humano”. De acuerdo con lo que han mencionado algunos expertos, el clima estaba bien y no se habían registrado fallas mecánicas.

Se dice que uno de los helicópteros salió de un lugar privado, mientras que la segunda aeronave sí estaba controlada por una torre de control. Al parecer, esto habría influido en que ninguno de los dos notara la presencia del otro y, cuando lo hicieron, ya era demasiado tarde.

Las circunstancias en las que se dio el suceso han generado sospechas entre los fans. Muchos afirman que la colisión, aparentemente, habría sido planeada.

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¿Cómo murió Oliver Tree? / Redes sociales

¿Cuál es el video del presunto secuestro de Oliver Tree antes del accidente?

En redes sociales, comenzó a circular el video de un hombre con la cabeza tapada y pidiendo ayuda. Muchos dicen que presuntamente se trata de Oliver Tree, pues llevaba puesta su característica chamarra de colores. La descripción de dicha publicación dice:

“Este video apareció de la nada donde supuestamente Oliver Tree fue secuestrado por los Illuminati y le dijeron que subiera a un helicóptero a la mañana siguiente. ‘Todo porque no quiso escuchar’”.

Aunque varios creen que el material es la prueba fehaciente de que el cantante presuntamente sí fue víctima de un “atentado”, los fans han destapado la verdad. De acuerdo con los fanáticos, el clip habría formado parte de un proyecto que el artista estaba promocionando hace algunos años.

“Esto es de hace años cuando estaba bromeando con su nuevo concepto y apariencia. Por favor, dejen de difundir desinformación”, expresó una seguidora de Oliver.

La teoría más sonada es que, supuestamente, la disquera ‘Atlantic Records’ orquestó el accidente a modo de venganza por la renuncia de Oliver Tree. También se ha dicho que su exnovia, Melanie Martínez, presuntamente lo “ofreció en sacrificio” para asegurar el éxito de su nuevo álbum. No obstante, solo son especulaciones y gran parte de los fans del artista han decidido hacer caso omiso.

This video just POPPED UP out of nowhere where Oliver Tree ALLEGEDLY got kidn*pped by the Illuminati and they told him to go on a helicopter the next Morning 👀😳



“ All this because didn’t want to LISTEN…❗️❗️❗️” pic.twitter.com/3JEy2jLc8O — DailyTea (@DaiIyTea) June 17, 2026

¿Quién es Oliver Tree, víctima del accidente aéreo en Brasil?

Oliver Tree Nickell fue un cantautor, comediante, productor y cineaste estadounidense.

Nació el 29 de junio de 1993.

Cuando era joven, se vio envuelto en el mundo de las adicciones. Él mismo llegó a mencionar que la música lo salvó.

Su carrera comenzó en 2010, con el éxito ‘Tree’.

En 2017, firmó con ‘Atlantic Records’.

Algunos de sus éxitos son: ‘All That x Alien Boy’, ‘Movement’ y ‘When I’m Down’.

En los últimos años, se había hecho muy amigo de Aarón Mercury y hasta colaboró con él en su entrada para el ‘Supernova Génesis’.

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