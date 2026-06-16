Familia de Gaspi tendría que pagar una cifra millonaria para repatriar su cuerpo tras accidente aéreo

El accidente aéreo que mató a Oliver Tree sigue dando de qué hablar. En medio del duelo, se reporta que los familiares de Gaspi y Lucas Vignale, quienes también fueron víctimas del hecho, tendrían que pagar una cantidad millonaria para repatriar sus cuerpos a Argentina. Te contamos lo que se sabe.

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¿Qué pasará con el cuerpi de Gaspi? / Redes sociales

¿Cómo murió Gaspii, youtuber argentino?

El pasado domingo 14 de junio, se reportó un choque entre dos helicópteros en Río de Janeiro, Brasil. Las aeronaves colisionaron en el aire y después se desplomaron; el primero en un estacionamiento privado y el otro a 100 metros de la zona inicial de impacto.

Estas fueron las seis víctimas:

Oliver Tree: Cantante y compositor estadounidense. Se hizo viral hace poco por colaborar en la entrada de Aarón Mercury en el ‘Supernova Génesis’.

Gaspar Prim Díaz ‘Gaspi’: Youtuber e influencer argentino.

﻿﻿Lucas Vignale: Productor y cineasta argentino.

﻿﻿Lucas Brito Chaves: Ciudadano brasileño.

﻿﻿Alexandre Souza: Piloto de una de las aeronaves.

﻿﻿Charles Marsillac: Piloto del segundo helicóptero.

Las investigaciones continúan para esclarecer la causa del accidente. No obstante, todo indica que habría sido un “error humano”. Según se filtró, una de las aeronaves involucradas habría despegado desde un lugar privado, mientras que la segunda sí estaba controlada por una torre de control.

Al parecer, la que sí estaba registrada no sabía sobre la presencia de la otra. En cuanto se habrían cruzado, ya no hubo oportunidad de evitar el impacto. Y es que, aparentemente, ambos helicópteros no presentaban fallas mecánicas y el clima estaba “más que perfecto”.

Mucho se ha dicho sobre el estado de los cuerpos. De acuerdo con informes preliminares, estaban en tan mal estado por las quemaduras que fue imposible su identificación inmediata. Tuvieron que checar la bitácora correspondiente para saber quiénes viajaban.

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¿Qué le pasó a Gaspi? / Redes sociales

¿Cuál es el pago que la familia de Gaspi tendría que dar para repatriar el cuerpo del influencer?

Diversos medios en redes sociales mencionaron el proceso que las familias de Gaspi y Lucas Vignale atravesarían para poder repatriar los cuerpos de las celebridades a su natal Argentina. Según lo reportado, las autoridades brasileñas deberán liberar los restos dentro de un lapso de una semana.

Una vez que terminen los trámites correspondientes, los parientes deberán encargarse de todo lo relacionado con el traslado. Al parecer, el consulado argentino no intervendrá en este asunto.

Presuntamente, los dolientes tendrían que pagar entre 5 mil y 10 mil dólares para costear los gastos de repatriación, es decir, entre 86 mil y 172 mil pesos mexicanos aproximadamente.

La filtración de la presunta cifra ha causado mucha polémica en redes sociales. Al ser “grandes estrellas”, muchos internautas consideran que el gobierno argentino debería cubrir o al menos ayudar con los costos.

¿Quién fue Gaspi, el youtuber que murió en el accidente aéreo en Brasil?

Gaspar Prim Díaz, mejor conocido como ‘Gaspi’, es un creador de contenido argentino.

Tenía 23 años al momento de su muerte en el accidente aéreo en Brasil.

Se hizo famoso en internet por su estilo y carisma en las entrevistas que realizaba.

En su momento, se vio involucrado en polémica por su contenido. Debido a ello, muchos de sus videos tuvieron que ser censurados o eliminados.

En 2022, fue reconocido como el ‘Youtuber del año’ en los Coscu Army Awards.

Tras esto, se alejó un tiempo de las redes sociales. El propio artista admitió que necesitaba “descansar” de la presión de la fama.

En 2025, regresó para ‘La Velada del año’.

Su cuenta de Instagram cuenta con 3.7 millones de seguidores.

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