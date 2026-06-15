¿Muerte de Gapsi y Oliver Tree fue planeada? Entrenador del influencer admite que “tenía mucho miedo”

El mundo del entretenimiento sigue de luto por la muerte de Gapsi y Oliver Tree. Las celebridades fueron víctimas de un fatal accidente aéreo que dejó un saldo de, al menos, seis decesos. En medio del luto, el entrenador de Gaspar Prim Díaz, nombre real de Gapsi, reveló, entre otras cosas, que el youtuber llegó a sentir “miedo” en algún momento. Te contamos todo lo que se sabe.

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Entrenador de Gapsi habla de la muerte del influencer / Redes sociales

¿Cómo fue el accidente que mató a Gapsi y Oliver Tree?

Todo ocurrió el pasado domingo 14 de junio, en el barrio de Recreio dos Bandeirantes, en Río de Janeiro, Brasil. Oliver Tree y Gapsi viajaban en helicóptero. Todo iba bien hasta que su nave chocó contra otro en el aire, provocando que ambas se desplomaran.

Eduardo Cavaliere, alcalde de Río de Janeiro, mencionó que el incendio había sido controlado, pero que el equipo de emergencia continuaba en la escena para remover escombros. Y es que uno de los helicópteros cayó en un estacionamiento privado, ocasionando daños en edificios y automóviles cercanos.

Señaló que, en una de las aeronaves, viajaban un total de cinco personas, incluyendo al piloto. Mientras que en la segunda, solo estaba el piloto. Se desconoce la causa exacta del accidente, pero se teoriza que pudo haber sido por una falla mecánica.

Si bien las autoridades mencionaron que no podían identificar los cuerpos por las graves quemaduras, las investigaciones pertinentes permitieron corroborar que se trata del cantante y el influencer argentino.

En redes sociales, se ha filtrado la identidad de las víctimas fatales del accidente, quienes serían:

Oliver Tree: Cantante y compositor estadounidense. Se hizo viral hace poco por colaborar en la entrada de Aarón Mercury en el ‘Supernova Génesis’.

Cantante y compositor estadounidense. Se hizo viral hace poco por colaborar en la entrada de Aarón Mercury en el ‘Supernova Génesis’. Gaspar Prim Díaz ‘Gaspi’ : Youtuber e influencer argentino.

: Youtuber e influencer argentino. ﻿﻿Lucas Vignale : Productor y cineasta argentino.

: Productor y cineasta argentino. ﻿﻿Lucas Brito Chaves : Ciudadano brasileño.

: Ciudadano brasileño. ﻿﻿Alexandre Souza : Piloto de una de las aeronaves.

: Piloto de una de las aeronaves. ﻿﻿Charles Marsillac: Piloto del segundo helicóptero.

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Gapsi murió en accidente aéreo / Redes sociales

Entrenador de ‘Gapsi’ reacciona a la muerte del influencer

Sergio Bara, quien se encargó de entrenar a ‘Gapsi’ para la llamada ‘Velada del año’, escribió un mensaje en redes sociales para despedirlo. Posteriormente, hizo algunas declaraciones en un programa de televisión, en las que se dice molesto por la “muerte injusta” del youtuber.

“Quiero recordarlo bien. Me da mucha pena porque no se merecía este final... Era un chico muy amado. Con mucho talento. Problemas, como todos”, expresó.

Si bien admitió que, en su momento, el influencer llegó a ser un poco “problemático”, aseguró que, al final, “encontró el camino”. Entre lágrimas, aprovechó para recordar el gran nerviosismo que sentía el famoso durante su preparación para ‘La Velada del año’.

“Se me vino todo de nuevo. Él tenía mucho miedo. Yo tenía mucho miedo. Porque era muy grande, muy nuevo para todos. Hizo un esfuerzo muy grande, así que me quedan los mejores recuerdos. En el club siempre nos vamos a acordar de él de la mejor manera”. Sergio Bara, entrenador de Gapsi

Los entrenadores del youtuber Gaspi, responsables de su cambio de hábitos, lo recordaron entre lágrimas en #PuroShow.@puroshowok pic.twitter.com/OB5TDUojJE — eltrece (@eltreceoficial) June 15, 2026

¿Cuáles son las teorías sobre la muerte de Oliver Tree y Gapsi?

De manera oficial, no se ha confirmado qué fue lo que causó el accidente fatal de Oliver Tree y Gapsi. Sin embargo, en redes sociales, se han hecho muchas especulaciones.

Una de las más sonadas ha sido que todo fue “planeado”. Muchos fans aseguraron que Oliver habría denunciado amenazas por parte de su exdisquera, Atlantic Records. Aunque no hay prueba de ello, se sabe que el cantante había confesado hace algunos meses que había dejado de trabajar para esa compañía.

Otro de los rumores ha sido que, presuntamente, la exnovia del cantante, Melanie Martínez, orquestó todo como parte de un “ritual” para el éxito de su nuevo álbum. Si bien esto ha tomado algo de fuerza en internet, muchos lo han descartado, principalmente después de que la cantante expresara su dolor ante el deceso de su ex.

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