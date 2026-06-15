Sergio Basañez de luto: Muere la madre del protagonista de ‘Amor en custodia’: “Te veré pronto”

En medio del luto por el accidente aéreo que mató a Oliver Tree y otras cinco personas, se anuncia la muerte de María de los Ángeles Rodríguez, mamá de Sergio Basañez, el actor principalmente conocido por protagonizar ‘Amor en custodia’. Esto es lo que se sabe.

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¿Qué se sabe sobre la muerte de la madre de Sergio Basañez?

Durante la noche del pasado 14 de junio, empezó a circular la información sobre la muerte de la mamá de Sergio Basañez. De igual manera, el propio actor compartió un mensaje dedicado a las madres.

Aunque no mencionó nombres, muchos intuyeron que era su forma de decirle adiós a su mamá. Esta fue parte de la reflexión que compartió:

“Heredé tu manera de no rendirte, tu fuerza en silencio, tu ternura detrás del carácter fuerte y esa valentía que nunca pidió aplausos. Tu herencia fue tu ejemplo y tu amor sin condiciones, la riqueza más grande que llevaré siempre conmigo”.

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