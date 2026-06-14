Famosa anuncia que su ‘bebé arcoíris’ nació muerto; la despide con emotivo mensaje: “Nunca entenderemos”

Tras el caso viral de una pareja de influencers que decidió abortar a su hijo con posible síndrome de Down, se da a conocer la muerte del bebé de otra creadora de contenido. Se trata de Laura Mellado. A través de redes sociales, anunció que su “hijo arcoíris” nació muerto. Te contamos los detalles.

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Laura Mellado anuncia pérdida de su bebé arcoíris / Redes sociales

¿Qué le pasó al ‘bebé arcoíris’ de la influencer Laura Mellado?

Hace algunos meses, Laura Mellado anunció con bombo y platillo que estaba embarazada. La influencer y su esposo ya habían sufrido la pérdida de un bebé anteriormente, por lo que estaban sumamente ilusionados.

No obstante, todo cambió a finales de mayo. Mellado comenzó a sentir dolores y experimentó sangrados. Ante esta situación, fue rápidamente al hospital. Allí le informaron que su bebé había muerto.

Tras haber asimilado la pérdida, la celebridad usó sus redes sociales para contar su situación y expresar el gran dolor que siente por lo ocurrido. Admitió que, si bien no comprende “los planes de Dios”, acepta su pérdida.

“Nuestra pequeña vino al mundo en los brazos de nuestro Padre. Aunque nunca entenderemos sus planes, estamos agradecidos de que nos dé fuerzas y paz en estos momentos tan difíciles”, expresó.

También aprovechó para agradecer el apoyo que ha recibido de todos sus fans ante estos momentos tan dolorosos.

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Así fue como la influencer Laura Mellado se despidió de su bebé que nació muerto

En su publicación, Laura Mellado contó que los doctores le dieron la oportunidad de “convivir” con su bebé tras el deceso. Señaló que esto la había hecho sumamente feliz y reiteró su agradecimiento a todos los que se han solidarizado.

“Nuestra niña tuvo un gran impacto en tan poco tiempo y estoy feliz de que pudimos celebrar cada momento con ella. Gracias a nuestros amigos y familiares que nos han ayudado durante estos tiempos. (Gracias) al maravilloso personal médico que nos permitió cargarla, bailar con ella y tenerla todo el tiempo que quisimos; gracias, esos momentos serán atesorados para siempre”, indicó.

Y culminó diciendo: “Nuestro bebé arcoíris. Gracias, Dios, por permitirme llevar en mi vientre otro de tus preciosos regalos. Estamos muy agradecidos de estar aquí. Nos vemos pronto, dulce bebé. Junio 2026”.

Recordemos que se denomina un “bebé arcoíris” al embarazo que llega poco tiempo después de una pérdida. Muchas celebridades del medio artístico han experimentado esto. Un ejemplo de ello es Ana Brenda Contreras y Zuria Vega.

Laura Mellado había perdido un embarazo anteriormente / Redes sociales

¿Quién es Laura Mellado, la influencer que anunció la muerte de su bebé arcoíris?

Laura Mellado es una influencer que nació en Barcelona y se hizo famosa por compartir contenido relacionado con la belleza. A lo largo de su carrera, ha colaborado con marcas muy reconocidas. En Instagram, cuenta con un millón de seguidores.

En cuanto a su vida personal, está casada con un hombre llamado Víctor. De su matrimonio, han nacido tres hijos. En redes sociales, ha mostrado estar muy feliz con su familia y el éxito que ha generado en estos años.

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