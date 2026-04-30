Actriz mexicana de Fugitivas y ¿Quién mató a Sara? anuncia nacimiento de bebé arcoíris: “Te busqué tres años”

Una querida actriz mexicana, parte de importantes telenovelas y series, anunció hace unas horas el nacimiento de su bebé, luego haber perdido en algún momento a otro pequeño. La noticia generó cientos de reacciones entre fans y colegas. Te contamos de quién se trata.

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¿Qué actriz mexicana reveló su embarazo “arcoíris” hace unos meses?

El 14 de noviembre, la actriz mexicana Luz Ramos sorprendió a sus seguidores al compartir un video junto a su pareja, Osvaldo Vargas. En la grabación, ambos aparecen de espaldas mientras se colocan gorras con las palabras “mom” y “dad” (mamá y papá), acompañadas del mensaje en pantalla: “ Baby is coming 2026 ” (bebé viene en 2026).

En torno a su historia personal, el anuncio del embarazo también incluyó el uso del hashtag “bebé arcoíris”, término que hace referencia a un embarazo que ocurre después de la pérdida de un hijo en gestación. La actriz no detalló sobre cuándo ocurrió este episodio.

Ramos compartió esta etapa junto a su esposo, quien, según ha mencionado anteriormente, es químico de profesión.

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Luz Ramos y su esposo tienen la pérdida de su bebé / IG: soyluzramos_ y canva

¿Cómo anunció la actriz Luz Ramos el nacimiento de su bebé arcoíris?

Fue mediante su cuenta de Instagram donde la actriz mexicana, Luz Ramos, compartió una serie de fotografías del momento en que su hija llegó al mundo el pasado 25 de abril de 2026. En las imágenes, se aprecia a la actriz acompañada de su esposo, Osvaldo Vargas, así como instantes íntimos del nacimiento.

Junto a las fotografías, la actriz expresó sus emociones tras escuchar por primera vez el llanto de su hija:

Te busqué por más de 3 años… Quisiera poder describir en palabras lo que sentí cuando escuché su llanto… Pero ni yo misma sé cómo plasmar ese sentimiento. Nada describe la explosión de amor, paz, gratitud, dicha, rendición, esperanza… que sentí. Luz Ramos

Además, dedicó un mensaje especial a su pareja, reconociendo su apoyo incondicional durante todo el proceso. Destacó que, incluso en los momentos más difíciles, él permaneció a su lado: “ Gracias esposo por nunca soltar mi mano aún cuando parecía que quizá yo no podría hacerte padre… tú te quedaste y me hiciste sentir que si fuera así seguirías a mi lado… me enseñaste que me amabas con o sin hijos… ”, destacó Luz.

En comentarios varios colegas del medio se hicieron presentes para felicitar a la actriz. Algunos de ellos son: Angelique Boyer, Caludia Martin, Hugo Catalán, Chris Pazcal, entre otros.

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Luz Ramos anuncia nacimiento de su bebé / IG: luzrramos

¿Quién es Luz Ramos y en qué telenovelas ha participado?

Luz Ramos se preparó como actriz en el Centro de Educación Artística (CEA), considerado uno de los semilleros más importantes del país. Su debut en la televisión llegó en 2008 con una participación en el programa La rosa de Guadalupe. Posteriormente, continuó sumando experiencia en producciones como Los héroes del norte y Secretos de vecindad.

A lo largo de su carrera, ha interpretado diversos personajes en la pantalla chica, consolidando su trayectoria en varias telenovelas y series. Entre sus trabajos más destacados se encuentran



Su nombre era Dolores, la Jenn que yo conocí ,

, Caer en tentación ,

, Imperio de mentiras ,

, Ringo ,

, Preso No. 1 y

y Hasta que te conocí.

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