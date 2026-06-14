¿Sabías que Violeta Isfel está casada? Él es el esposo de la actriz que vive alejado de los reflectores: FOTOS

La vida de la actriz Violeta Isfel, quien recientemente quería abrir el museo con temática de Atrévete a soñar, ha generado reciente interés entre sus seguidores, no tanto por su carrera artística, si no por su vida amorosa. Frente a esto muchos preguntan... ¿quién es su pareja?

¿Quién es la pareja actual de Violeta Isfel? / Archivo TVNotas

¿Violeta Isfel no pudo hacer un museo de Atrévete a soñar?

En un encuentro con la prensa, la actriz y cantante Violeta Isfel contó que fue su creador de contenido quien propuso desarrollar un “museo” dedicado a Antonella, el icónico personaje que interpretó en Atrévete a soñar.

La artista explicó que la iniciativa surgió después de que uno de sus colaboradores le sugiriera guardar todos los artículos relacionados con el personaje, desde los vestuarios hasta los accesorios más representativos, con la intención de preservar ese legado para sus seguidores.

Mi productor digital quiere poner un museo, él quiere, en su momento me dice que no puedo tirar nada. Uno nunca sabe, va a haber un punto donde de esta vida me iré y estaría padre dejar algo que el público recuerde con cariño. Violeta Isfel

Posteriormente tuvo que desistir, ya que la creadora de Patifo feo, Marcela Citterio, dijo que en caso de llevar a cabo un proyecto de esta índole, sería totalmente gratuito.

Posteriormente, vimos a la actriz regalando todas sus cosas a José Armando, un colaborador suyo que la ha acompañado durante varios años, eso sí, en un video que resultó muy emotivo entre ambos.

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Violeta Isfel queda sin posibilidades de museo sobre Atrévete a soñar / IG: _jorgearmandomg, redes sociales y canva

¿Quién es la actual pareja de la actriz Violeta Isfel?

A diferencia de muchas parejas de celebridades que son ampliamente conocidas, la situación de Violeta Isfel y su esposo, Raúl Bernal, ha sido muy diferente, manteniéndose al margen de los reflectores.

Bernal se desempeña como empresario dedicado al comercio y a la venta de productos y juegos infantiles, actividad que ha desarrollado lejos del ámbito artístico.

En una entrevista para el canal de Facebook de Badabun, hace varios años, Violeta comentó:

Nos hicimos amigos por Facebook… Un día me vio súper mal, le conté ‘ya terminé con este chavo, mi hijo se va a la universidad, se va a un internado y no lo voy a ver en un mes, voy a estar sola’. Violeta Isfel

Fue así que comenzó el romance entre ambos, mismo que surgió de un momento en el que a Violeta, él no le interesaba, pero con el paso del tiempo y de su unión, se fueron juntando.

Además de ser compañero de vida de Violeta Isfel, también ha participado como representante y socio en algunos de los proyectos comerciales de la actriz, consolidando una relación que combina el ámbito personal y profesional.

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Violeta Isfel y su esposo, Raúl Bernal, se casaron en 2022 tras años de conocerse / TVNotas

¿Quién es el padre del hijo de Violeta Isfel?

El padre de Omar, hijo de Violeta Isfel, es Rommel Ramírez, quien mantuvo una relación con la actriz durante su juventud. Fruto de ese romance nació Omar, cuando la intérprete tenía aproximadamente 18 años.

Con el paso del tiempo, la relación entre Violeta y Ramírez llegó a su fin. La actriz ha contado en diversas ocasiones que asumió gran parte de la crianza de su hijo por su cuenta y que incluso enfrentó procesos legales relacionados con su custodia.

Por su parte, Omar ha expresado públicamente que no mantiene contacto con su padre biológico y que fue su madre quien estuvo al frente de su educación y desarrollo.

Por último, hasta rumores de un posible nieto para Violeta Isfel se hicieron presentes en redes sociales.

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