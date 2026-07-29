Novio de Karely Ruiz tras agresión durante el ataque armado en su casa, ¡reaparece! ¿Habló?

Durante la mañana de este miércoles 29 de julio se dio a conocer que Karely Ruiz sufrió un ataque armado en su casa; aparentemente, hombres habrían irrumpido en su domicilio y su novio habría sido golpeado. Horas después de que la información se difundió, la pareja de la influencer reapareció. ¡Te contamos!

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Karely Ruiz sufre ataque armado en su casa. / Instagram

¿Qué se sabe sobre el ataque armado en el domicilio de Karely Ruiz?

Diversos medios de comunicación comenzaron a difundir durante la mañana de este 29 de julio que la influencer Krely Ruiz habría sido víctima de un intento de asalto y secuestro en su domicilio, ubicado en el municipio de San Nicolás de Garza, Nuevo León.

De acuerdo con los primeros reportes, un grupo de siete hombres ingresó a la casa de Karely durante la madrugada. Mientras estaban en el domicilio, el novio de la influencer fue golpeado al intentar impedir que se llevaran a Karely Ruiz.

Sin embargo, el secuestro no se consumó debido a que los vecinos alertaron a las autoridades al escuchar gritos y detonaciones. Debido a que la asistencia de las autoridades fue casi inmediata, los sujetos habrían abandonado el lugar.

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Karely Ruiz sufre ataque armado en su casa. / Imagen Entretenimento y redes sociales

¿Cuál fue la respuesta del novio de Karely Ruiz ante el supuesto intento de secuestro?

Aunque la primera información arrojó un intento de secuestro, ‘Reina venenosa’ indicó en su cuenta de Instagram que todo se trató de un intento de robo en el que salió golpeado el esposo de Karely Ruiz. De acuerdo con la información difundida:

“Se trató de un asalto con violencia en el que varios delincuentes lograron llevarse un botín estimado en 200 mil pesos, además de joyas y otros objetos de valor”, indicó ‘Reina venenosa’.

Ante la duda sobre lo ocurrido con Karely Ruiz y su familia, la página de Info 7 dio a conocer un video en el que se observa al esposo Jhon Echeverry llegar a su casa tras el ataque armado. Pese a que le pidieron una declaración, solo optó por saludar a las cámaras e ingresar a su domicilio.

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¿Qué dijo la Fiscalía de Nuevo León sobre el ataque armado a la casa de Karely Ruiz?

Durante una conferencia de prensa, el fiscal Flores Saldívar dio a conocer que el móvil se centra en un robo con violencia, sin mencionar el presunto intento de secuestro. “El móvil es un robo con violencia, en el cual se ha especificado por varios medios que es la cantidad de veinte mil pesos en efectivo”, explicó.

Sobre la supuesta agresión que sufrió la pareja de Karely Ruiz, el fiscal dijo NO tener conocimiento de una agresión a la influencer y su hija , pero quien sí tiene un leve golpe es su pareja. Además, confirmó que al domicilio ingresaron cerca de seis o siete personas.

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